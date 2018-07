Die Gesellschaft Einsiedelei St. Verena Solothurn (GESV) feiert in diesem Jahr seit ihrer Gründung ihr 25-Jahr Jubiläum. Dazu bietet die GESV auch in diesem Jahr wiederum zwei Führungen durch die Verenaschlucht und Einsiedelei für Daheimgebliebene an. Die erste Führung fand am 13. Juli 2018 mit einer stattlichen Gästeschar statt. Auch die zweite Führung am Freitag, 10. August startet um 19.00 Uhr beim Parkplatz der Kirche St. Niklaus, Feldbrunnen - St. Niklaus und dauert ca. 90 Minuten. Die erfahrenen Führerinnen und Führer der GESV begleiten Sie mit fundiertem Wissen durch die einmalige und mystische Natur der Verenaschlucht auf dem neu erstellten Schluchtweg. Erfahren Sie dabei einiges über die Schlucht. Sie sehen und hören, für wen das elfte Denkmal nach 102 Jahren in der Schlucht angebracht wurde. Bei der Führung durch die beiden Einsiedelei-Kapellen erfahren Sie einiges über Leben und Legenden der hl. Verena. Seit wann lebten Eremiten und Einsiedler in der Einsiedelei? Was waren dabei ihre Aufgaben und Tätigkeiten? Entdecken Sie die einmaligen und kunstvollen Ausstattungen der beiden Kapellen und Sie erhalten dabei die Antworten auf all Ihre Fragen. Die Gesellschaft Einsiedelei St. Verena bietet auch weitere spezialisierte Führungen durch die Verenaschlucht, die Einsiedelei mit ihren beiden Kapellen, sowie der Kirche zu Kreuzen und den Meditationsweg an. Die Gesellschaft unterstützt und finanziert gemeinsam mit der Bürgergemeinde Solothurn seit 25 Jahren die Restaurierungs- und Unterhaltsarbeiten an den Gebäuden und Kunstdenkmälern der Einsiedelei. In den vergangenen 25 Jahren konnte die GESV über CHF 650'000 zur Erhaltung der Denkmäler beitragen. Die Vertreter der GESV werden am Samstagmarkt, 18. August 2018, in der Altstadt von Solothurn mit einem Stand persönlich präsent sein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Weitere Informationen zur Gesellschaft und den Führungsangeboten erfahren Sie bei: www.einsiedelei.ch.