Die Musikantinnen und Musikanten von Starrkirch-Wil und Dulliken nahmen am letzten Sonntag, 16. Juni 2019 als Spielgemeinschaft am Regionalmusiktag in Seewen teil.

Zusätzlich wurden am diesjährigen Regionalmusiktag vom Samstag bis Sonntag noch andere Höhepunkte angeboten.

Unter der Leitung von Jana Schneider waren folgende Aufführungszeiten am Sonntag vorgesehen: 12.50 Uhr, Konzertvortrag Wettstück, 15.50 Uhr, Parademusik, 17.00 Uhr, Veteranenehrung.

Es wurden folgenden Stücke präsentiert:

Wettstück Dublin Pictures Parademusik Rock Opening

Der Vortrag des Wettstückes gefiel dem Publikum sehr, so dass es in der Kirche kräftig applaudierte. Nach den Konzertvorträgen durften die Mitglieder vom Experten Markus Linder, sehr gute Kritik entgegennehmen. Die Freude war gross, als bekannt wurde, dass die Spielgemeinschaft gute Expertenberichte erhalten hatte.

Der musikalische Tag wurde für die Zuschauer, Musikantinnen und Musikanten zu einem einmaligen Erlebnis.

Als Abschluss folgte um 17.00 Uhr die Veteranenehrung mit fünf Veteranen aus den eigenen Reihen: Ruth Bader, Marcel Buck, Monika D’Onofrio, Hedy Fischer, 35 Jahre und Erich Baumann, 60 Jahre.

Die Spielgemeinschaft Dulliken - Starr­kirch-Wil dankt der Fest­gemeinde Seewen für die gute Gastfreundschaft im Schwarzbubenland!

Anschliessend an die Auftritte am Regionalmusiktag trafen sich die Mitglieder, sowie Freunde und Gönner zum gemütlichen Beisammensein in der Festhalle.

Neue Bläserinnen und Bläser sind in beiden Vereinen herzlich willkommen.

Besuchen sie die zwei Vereine auf der Homepage.