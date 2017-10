Nun sind es 50 Jahre her, dass wir am Abendtechnikum Solothurn an der ersten Diplomfeier das Diplom als junge Techniker (Abteilungen Maschinentechnik und Elektronik) entgegen nehmen durften. Die eindringlichen Worte des damaligen Direktors Dr. Fritz Grütter: „sich durch Training des Geistes das Wissen zu erhalten“, klingen noch heute in unseren Ohren.

So konnte das OK eine grosse Schar der ehemaligen Kollegen mit Partnerinnen im neu sanierten Alten Zeughaus in Solothurn zum Apéro und Rundgang begrüssen. Die ersten wieder aufgefrischten Kontakte sind sofort zu intensiven Gesprächen und Informationsaustausch geworden.

Nach dem feinen Mittagessen im Restaurant Roten Turm konnten wir Fritz Glarner der zweite Direktor des ATS als Gast begrüssen. Er hielt einen spannenden Rückblick auf die vergangene Schul- und Schulungsentwicklung im Rahmen der diversen veränderten Studienverläufe. Auch kamen verschiedene Reminiszenzen wieder in Erinnerungen. Weiter haben verschiedene Klassenkammeraden noch ihre Anekdoten zum Besten gegeben.

Die Zeit ging viel zu schnell vorbei und man freue sich auf ein nächstes Treffen, nicht erst in 50 Jahren, hiess es beim Abschiednehmen.

Hans Bösch