Die Haut ist unser grösstes Organ. Sie muss nicht nur unsere Körpertemperatur regeln, sondern auch zahlreichen Umweltbelastungen standhalten. Wichtig ist, dass der Säureschutzmantel der Haut stets intakt ist. Denn dieser wehrt schädliche Mikroorganismen und Schadstoffe ab und schützt somit die Haut vor Infektionen. Jede Kosmetik sollte daher auch Hautpflege sein. Sie sollten also darauf achten, welche Produkte Sie auswählen! Schliesslich hat jeder Hauttyp andere Anforderungen hinsichtlich ihrer Pflege – dabei ist nicht nur der pH-Wert zu beachten.

Der pH-Wert: In der Kosmetik wird der pH-Wert immer wieder gerne thematisiert. „pH“ ist die Abkürzung für den lateinischen Begriff „potentia hydrogenii“ (Konzentration von Wasserstoffionen) und dient dazu, Säuren und Basen bzw. Laugen voneinander zu unterscheiden und in ihrer jeweiligen Intensität zu kennzeichnen. Reines Wasser gilt beispielsweise – mit einem pH-Wert von 7 – als pH-neutrale Flüssigkeit und reagiert weder sauer noch basisch bzw. alkalisch. Der pH-Wert von Säuren ist jedoch kleiner, der von Basen hingegen grösser. Je weiter der pH-Wert von 7 abweicht, desto stärker reagiert eine Flüssigkeit sauer oder basisch. Die pH-Skala reicht dabei von 0 (extrem sauer) bis 14 (extrem basisch). In derartigen pH-Extrembereichen sind Flüssigkeiten ätzend und somit schädlich für die Haut. Der pH-Wert der menschlichen Haut selbst liegt im Bereich von 4,1 bis 5,8 je nach Person und Körperregion. Eine gesunde menschliche Haut ist also von Natur aus leicht sauer, was durch körpereigene saure Substanzen wie Schweiss und Talg zu erklären ist. Produkte zur Hautpflege in diesem Bereich gelten als hautneutral.

Die richtige Pflege: Eine gründliche Reinigung der Haut ist wichtig, denn sonst würden die Poren verstopfen und könnten sich entzünden. Dabei wird jedoch zwangsläufig der Säureschutzmantel unserer Haut strapaziert. Grundsätzlich verkraftet dies eine gesunde und normale Haut ohne Beschwerden, da sie sich innerhalb kurzer Zeit (zwischen 30 und 200 Minuten) wieder regenerieren kann. Bei empfindlicher oder gereizter Haut kann diese Wiederherstellung des Wasser- und Fettfilms (Hydrolipidfilm) der Haut allerdings mehr Zeit beanspruchen. Diese Befähigung zur Selbstregulation ist auch bei Säuglingen bzw. Kleinkindern und älteren Menschen vermindert. Damit der Säure-Basen-Haushalt unserer Haut nicht aus dem Gleichgewicht gerät, sollten also sowohl für Reinigung als auch Pflege Ihrer Haut nur Produkte ausgewählt werden, die zu Ihrem Hauttyp passen. Grundlegend wichtig ist dabei, dass Ihre Haut genügend Feuchtigkeit erfährt und diese nicht durch eine falsche Pflege in den ba­si­schen Bereich getrieben wird. Greifen Sie daher lieber von Anfang an zu sanften Hautpflegeprodukten! So verhindern Sie, dass der natürliche Säureschutzmantel der Haut gestört wird und diese infolgedessen erkrankt.

Hauttypen und Anforderungen: In der Realität gibt es leider keinen perfekten Hauttyp – fast jeder möchte eine Haut, die sowohl robust als auch zart ist. Die wirkliche Welt zeichnet sich vielmehr durch folgende Hauttypen aus: Akne-Haut, fettige Haut, Mischhaut, normale Haut, reife Haut und trockene Haut sind gängige Hautmodelle. Wie unsere Haut aussieht und sich anfühlt, hängt im Wesentlichen stark von der Talgproduktion ab. Talg umschliesst die Feuchtigkeit und verteilt sie auf der Hautoberfläche. Er besteht zu etwa 45 % aus Trigylceriden, zu 15% aus freien Fettsäuren, zu 20 bis 25 % aus Wachsen und zu 10 bis 15 % aus Squalen sowie aus geringen Anteilen von Cholesterin. Sie sind sich nicht sicher, welchen Hauttyp Sie haben? Machen Sie hier den Test oder lesen Sie einfach weiter! In folgender Tabelle erfahren Sie auch alles Relevante zur richtigen Pflege Ihres Hauttyps und welche Inhaltsstoffe Ihre Pflegeprodukte haben sollten.

Hauttyp Erläuterung und Pflege Akne-Haut Dies ist für gewöhnlich eine eher grossporige Haut mit Pusteln. Betroffene sollten pH-neutrale Waschemulsionen mit speziellen Tensiden verwenden. Ebenso sollte auf alkoholhaltige Gesichtswasser verzichtet werden. Eine optimale Pflege liefern Produkte, die keine Mitesser bildende Inhaltsstoffe – wie Isohexadecane, Kakaobutter, Lanolin, Paraffin bzw. Erdnuss-, Kokosnuss- und Olivenöl – besitzen. Geeignete Inhaltsstoffe sind hierbei Aloe Vera, Kamille und Zaubernuss. Die Haut kann ebenso durch Stoffe wie Allantoin, Bisabolol, Panthenol und Polidocanol behandelt werden. Fettige Haut Eine solche Haut glänzt meist recht markant und wirkt eher dick und grobporig. Es ist zu erkennen, dass hier eine übermässige Talgproduktion am Werk ist (→ Extremform: Seborrhoe). Dennoch muss eine derart ölige Haut keineswegs problematisch sein. Denn eines ist gewiss: Sie bleibt länger faltenfrei als andere Hauttypen. Bei der Reinigung und Pflege ist daher alles erlaubt, was Ihre Haut trockener macht. Mischhaut Hier mischt sich fettige und trockene Haut - an unterschiedlichen Körperstellen ist diese verschieden beschaffen. Bei kalten Temperaturen neigt die Mischhaut zur Trockenheit und im Sommer glänzt sie schnell. Daher muss ein Pflegeprodukt zwangsläufig alles können. Nutzen Sie hierfür Pflegemittel mit den Inhaltsstoffen Silizium und Zink, welche die Talgproduktion reduzieren, sowie Melisse, die wiederum den Feuchtigkeitshaushalt reguliert. Normale Haut Normale Haut gilt als weitestgehend unkompliziert – da sie weder feuchtigkeitsarm, noch zu trocken ist. Benutzen Sie hierfür Pflegeprodukte mit eher wenigen Inhaltsstoffen. Vorsicht jedoch vor einer Überpflegung! Reife Haut Dies ist eine Haut mit vermehrter Faltenbildung. Hier fehlen Hyaluronsäure und Kollagen – ebenso mangelt es an Fett und Feuchtigkeit. Nutzen Sie hierfür Pflegeprodukte mit Peptiden, Retinol (beide stimulieren die Kollagenproduktion) und Urea! Trockene Haut Diese feinporige Haut leidet unter Feuchtigkeitsmangel (→ Extremform: Sebostase). Vermeiden Sie daher trockene Heizungsluft und starke Sonneneinstrahlung! Greifen Sie ferner zu Pflegeprodukten mit Aloe Vera und Urea, die Ihre Haut wiederum mit ausreichend Feuchtigkeit versorgen.

Für alle Hauttypen gilt ausserdem: Das Hormon Cortisol, welches bei chronischem Stress ausgeschüttet wird, macht Ihre Haut durchlässiger und schädigt deren Säureschutzmantel. Doch nicht nur die Regenerationsfähigkeit Ihrer Haut wird durch Stress stark beeinträchtigt, durch den Abbau von Elastin- und Kollagenfasern altern Sie auch gleichzeitig schneller. Handeln Sie schon heute: Achten Sie bei Ihrer Hautpflege auf genügend Feuchtigkeit und schützen Sie diese vor zu viel Sonne! Ebenso empfiehlt es sich, Alkohol, Zigaretten und Zucker möglichst zu reduzieren. Last but not least: Machen Sie öfters eine Pause und reduzieren Sie Ihre Stressquellen! So bleiben Sie jung…