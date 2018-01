Die trinationalen Schutzverbände um den Euroairport haben das Wort "Dauerschall" nie gebraucht. Dies aus zwei guten Gründen: 1. erzeugt der Fluglärm bekanntermassen keinen Dauerschall und 2. ist es gerade der Wechsel zwischen Lärmspitzen und schallärmeren Intervallen (sog. Intermittency Ratio), der die Gesundheitsgefahren ausmacht und wesentlich an den Risiken Herzinfarkt und Hirnschlag beteiligt ist. Nachzulesen in der SIRENE-Studie.



Dass ein Basler Schlaflabor für seine Studien den Strassenlärm und nicht den Fluglärm ausgewählt hat, bedeutet nicht, dass der Fluglärm keine Schlafstörungen verursacht. Die Schlafstörungen des Fluglärms sind eben bereits in vielen Schlaflabor-Studien nachgewiesen worden.

Die startenden Düsenjets erzeugen über Allschwil nicht 50 bis 70 Dezibel Lärm sondern fast ausnahmslos mehr als 70 Dezibel Spitzenlärm, ein international gebräuchliches Kriterium für besonders laute Lärmereignisse (sog. NAT 70), weit jenseits der menschlichen Aufwachgrenze gelegen.

Weiter behauptet die IG EUROAIRPORT, die Flugzeuge würden immer leiser. Warum hat sich denn der Nachtfluglärm von 23 bis 24 Uhr in Allschwil in drei Jahren mehr als verdoppelt? Dank leiseren Flugzeugen? Dazu der Bundesrat in seinem Bericht der Luftfahrtpolitik (LUPO) 2016: "Eine Zunahme des Lärms ist wegen der steigenden Bewegungszahlen nicht zu verhindern". Dürfen wir der IG EUROAIRPORT raten, wenigstens den LUPO und die Impact-Studie des EAP zur Nachtflugsperre von 23 bis 06 Uhr zu lesen? Und sich die wissenschaftlichen Studien SIRENE und SAPALDIA von einem medizinischen Spezialisten erklären lassen?

PD Dr. med. Hans Göschke