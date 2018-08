53 erwartungsvolle Wanderinnen und Wanderer standen frühmorgens am 25. Juli auf dem Bahnhof Killwangen zur Mittwochswanderung bereit. Angesagt war eine Reise in den Südschwarzwald, genauer gesagt, ein Besuch im einzigartigen Rosendorf Nöggenschwiel. Mit der Bahn fuhr man nach Waldshut und von dort weiter mit dem Bus nach Waldhaus. Mit Blick auf das grosse Gebäude der Waldhaus Brauerei startete man zur Wanderung. Zuerst ging es, meistens im Schatten, leicht abwärts durch die Wolfsbachschlucht. Nach einer kurzen Rast, wanderte man, nun stetig leicht bergauf und erreichte nach gut zwei Stunden Wanderzeit das Dorf Nöggenschwiel. Hier liess man sich im Saal vom Landgasthof Kranz zum Mittagessen nieder. Nach Suppe, Kalbsbraten mit Gemüse und hausge-machten Spätzle wurde noch ein kleiner Schwarzwaldbecher serviert. Und schon war es Zeit für das Nachmittagsprogramm, einer Führung durch das Rosendorf. Mit zwei kundigen Führern startete man in zwei Gruppen um sich die über 220 Rosensorten anzuschauen. Zuerst erfuhr man Interessantes über die Entstehung von Nöggenschwiel zum Rosendorf und dass eigentlich die ganze Bevölkerung bei der Pflege und Unterhalt der Rosen mitmacht. Anschliessend konnte man im Duft Garten an 450 Rosenpflanzen 140 Duftnoten erschnuppern sowie im Sortimentsgarten weitere Rosenstöcke mit zum Teil fantasievollen Namen bewundern. Voll auf ihre Kosten kamen natürlich die Hobbygärtner in der Wandergruppe. Es gab keine Frage betreffend Rosenpflege welche die beiden Führer nicht kompetent beantworten konnten. Den Abschluss der Führung machte ein Besuch in der Tourist info Roseneck, wo es zuallererst ein Rosenschnäpsle und ein Rosenlikör zum Probieren gab. Im Laden konnte man sich mit allerlei Souvernirs und Ratgebern rund um den Rosengarten eindecken. Etwas später stieg man, gleich bei der Haltestelle neben dem Laden, in den Bus ein, welcher die Wanderschaft zurück zum Bahnhof in Waldshut brachte. Und von hier fuhr man mit der Bahn, versehen mit vielen neuen Eindrücken, heim nach Spreitenbach.

Wandergruppe Spreitenbach