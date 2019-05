An vier Nachmittagen in der zweiten Herbstferienwoche organisierte die JAST in Jugendtreff Rohr in Würdigen spezielle Beautyworkshops für junge Mädchen. Die zehn Mädchen die teilgenommen haben hatten grosse Freude an den frauentypischen Dingen, die dort angeboten wurden. Sie konnten sich untereinander mit gleichaltrigen austauschen und verlebten so kurzweilige Nachmittage.



Bei jedem Treffen beschäftigten sich die Mädchen mit einem anderen Inhalt der breiten Beautywelt. Peelings und Gesichtsmasken aus Früchten, Gemüse und Quark waren am ersten Tag das Thema. Die Mädchen lernten wie sie die simplen Rezepte für die Masken zu Hause nachmachen können, da sämtliche, natürliche Inhaltsstoffe in jedem Lebensmittelladen zu finden sind. Dies war besonders der Initiatorin des Ferienprojektes sehr wichtig.



Am zweiten Tag konnten von den Mädchen Parfüms selbst hergestellt werden. So arbeiteten sie mit ätherischen Ölen, dachten sich selbst Namen für ihre Parfüms aus und jede von ihnen konnte sich einen eigenen, individuellen Duft kreieren, der ganz ihrer eigenen Persönlichkeit entspricht.



Tag drei stellte die Mädchen vor die Wahl, ob sie ihre eigene Schminke erneuern wollten oder ob sie einen Lippenstift herstellen möchten. Neben dem Spass wurden Kompetenzen der Mädchen gefördert, die stets im Alltag wichtig sind. Es wurde Geduld geübt und die Geschicklichkeit gefördert. Das Ergebnis war für die Mädchen jedoch das Ausschlaggebende, denn viele verschiedene Lippenstifte in verschiedenen Düften und Farben sind dabei entstanden.



Die Profi - Make Up Artistin Vesa Hasani besuchte die Mädchen an ihrem letzten Workshop - Tag und zeigte ihnen Techniken, um sich zu schminken und dabei trotzdem sie selbst zu bleiben. So erlangten die Mädchen Kenntnisse zur richtigen Anwendung und zum Auftrag von Make Up aber auch von gesunden Inhaltsstoffen, was für sie wohl das Highlight des Workshops gewesen sein muss. Das ist vor allem relevant im späteren Leben für werdende Mütter, die sich hier mit allem Notwendigen eindecken können.



Die Mädchen hatten jede Menge Spass bei ihrem Workshop und konnten zudem sinnvolle Informationen über das Schminken erhalten und sich kritisch mit ihrem eigenen Erscheinungsbild auseinandersetzen. Nun können sie ihre eigenen Beautyprodukte herstellen und ihnen wurde bewusst, dass schminken bedeutet sich selbst ins richtige Licht zu rücken und dennoch sie selbst bleiben zu können.