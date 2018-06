Erfreut über den «relativ erfreulich grossen Besucheraufmarsch» begrüsste Präsident Hans Jörg Burri Gäste und Mitglieder des Vereins Wohnheim Bethlehem. Einen besondern Gruss entbot er Gemeinderätin Bettina Widmer, Vertreterin der Standortgemeinde Wangen bei Olten. Zwei Themen prägten die Generalversammlung besonders. Einerseits ein wie in den letzten Jahren defizitärer Rechnungsabschluss und anderseits zwei Ergänzungswahlen in den Vereinsvorstand, wobei ein Kandidat seine Wahl ablehnte.

In seinem gedruckt vorliegenden Tätigkeitsbericht betonte der Präsident, dass trotz negativem Rechnungsabschluss nicht nur der Heimbetrieb als Ganzes gute Noten verdiene, sondern auch, dass mit den Finanzen haushälterisch umgegangen werde. Neue Vorschriften und Auflagen stellten die Institution und die Beteiligten vor grosse Herausforderungen. Er sprach allen Mitarbeitenden für deren Engagement zum Wohle von Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, ein grosses Dankeschön aus. Sein Dank galt auch den Spenderinnen und Spendern, die mit der Umsetzung von zusätzlichen Projekten «das Leben der Bewohnerinnen und Bewohnern massgeblich angenehmer mitgestalten helfen».

Geschäftsführerin Judith Jegge stellte in ihrem Tätigkeitsbericht fest, dass das Jahr 2017 ein wichtiges Jahr gewesen sei für die Zusammenarbeit des Betreuungsteams und den Bereichen Unterhalt, Hausdienst, Lingerie und Küche sowie auch der Küche. «Die Schnittstellen der diversen Bereiche zum Thema Bewohnerinnen- und Bewohnerdokumentation beschäftigte uns das ganze Jahr hindurch», führte Judith Jegge weiter aus. Aus Sicht der Mitarbeitenden stellten die Themen Selbst- und Mitbestimmung sowie Inklusion besondere Herausforderungen dar. Sie dankte den Spenderinnen und Spendern, dank ihnen hätte zum Beispiel das rollstuhlgängige Projekt «Hochbeet» verwirklicht werden können. Im Weitern wies sie darauf hin, dass «die Organisation interne und externe Themen erfasst, die für die strategische Ausrichtung relevant sind und die Ergebnisse des Qualitätsmanagements beeinflusst. Mit der Strategie 2018–2023 gehen wir viele wichtige Fragen an.»

Defizite bereiten keine Sorgen

Die Betriebsrechnung 2017 weist bei einem Betriebsertrag von 2'808'469 Franken und einem Betriebsaufwand von 2'937'454 Franken ein Betriebsergebnis von minus 128'985 Franken aus, beim Jahresergebnis vor Zuweisung an das Organisationskapital resultiert ein Defizit von 130'572 Franken. In der Heimrechnung war ein Verlust von 21’068 Franken budgetiert. Während seiner Präsentation wies Andreas Steffen darauf hin, dass das WHB über eine, zwar tendenziell abnehmende, Liquidität von 608 Prozent verfüge, die Norm sei 100 Prozent. Er erklärte, dass sich der Verein sowie die Institution aufgrund des letzten Controlling-Gesprächs mit den kantonalen Instanzen, auch nach Defiziten mehrerer Jahre hintereinander, keine Sorgen machen müsse. Beim Kanton bestehe ein Fonds. In diesen würden Gelder aus Gewinnüberschüssen einbezahlt und Gelder zur Deckung von Defiziten ausgerichtet. Diskussionslos hiessen die Anwesenden die Betriebsrechnung einstimmig gut. Auf Antrag des Vorstandes beliess die Versammlung die Mitgliederbeiträge wie gehabt: 10 Franken für natürliche und 50 Franken für juristische Personen und Organisationen.

Gemäss Statuten hat eine Orientierung über das Budget zu erfolgen. Andreas Steffen erläuterte, dass die Zielvorgabe im Budget 2018, ein Gewinn von 39'589 Franken in der Heimrechnung, wegen markant fehlender Einnahmen (Betten nicht ausgelastet) kaum erreicht werden könne. Ein erneutes Defizit sei wahrscheinlich.

Vorstandswahl nicht angenommen

Nach dem Rücktritt des langjährigen Vorstandsmitgliedes Martin Hulmann konnte im Laufe des Vereinsjahres Markus Sigrist als Vertreter der römisch-katholischen Kirchgemeinde Wangen bei Olten als Vorstandsmitglied gewonnen werden. Für den Bereich Finanzen engagierte sich seit Ende letzten Jahres Andreas Steffen im Vorstand. Die Versammlung wählte die beiden für den Rest der Amtsperiode 2017–2021 einstimmig in den Vorstand. Markus Sigrist nahm die Wahl an. Andreas Steffen lehnte diese aufgrund bestimmter Gründe ab. Auf die Frage des Präsidenten, ob er dem Vorstand im Bereich Finanzen auf Mandatsbasis zur Verfügung stehen würde, zeigte sich Andreas Steffen einverstanden.

Der Vorstand des Vereins Wohnheim Bethlehem setzt sich wie folgt zusammen: Hans Jörg Burri, Präsident; Andreas Ehrsam, Marlene Grieder, Walter Husi-Wolf, Regula Leuenberger, Vreni Schönenberger, Markus Sigrist (neu), Peter Zeller. (Text und Bild von Walter Husi aus Hägendorf)