STV Küngoldingen

Anzahl Mitglieder: 85

Gründungsdatum: 1965 (Jugendriege); im Jahr 1996 wurden die Mädchen- und Jugendriege zusammengeführt. Seither tritt die Unterriege des STV Küngoldingen unter dem Namen «Jugi» auf.

Was macht unseren Turnverein speziell?

Das Spezielle an unserem Verein: Wir sind die Jugi des Turnvereins STV Küngoldingen. Dieser Turnverein ist in einem Ortsteil von Oftringen beheimatet; sprich, wir gehören dem Turnverein eines Dorfes an, das politisch nicht selbständig ist und nie selbständig war.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Wir waren erst einmal mit der Jugi an einem ETF, seit die Jugi gemischt turnt: In Frauenfeld 2007 waren wir begeistert und beeindruckt von der enormen Grösse des Festes und freuten uns, Teil dieses Ganzen zu sein. Ganz besonders wird das ETF vor unserer Haustüre, weil wir im Hinblick aufs ETF am Osterdienstag in ein Trainingslager verreisen. Es ist das erste wöchige Lager in der Geschichte der Jugi Küngoldingen.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

… das Beste geben, den Plausch haben und mit Stolz unsere endlich vollständig fertig gestellte, von Jugikindern selbst genähte Jugifahne präsentieren!