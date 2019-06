GerturA Aristau

Was macht unseren Turnverein speziell?

Vor 13 Jahren hat eine Gruppe junger Turnerinnen unseren Verein gegründet, um ihre gemeinsame Leidenschaft auszuüben und Spass zu haben. Dieser Grundsatz ist bis heute tief verankert. In unserem Verein ist jeder herzlich willkommen. Freude am Sport und Vereinsleben haben oberste Priorität. Viele unserer Gründungsmitglieder sind noch aktiv im Turnbetrieb und erfreuen sich jedes Jahr über unseren grossen Zuwachs. Vor nur fünf Jahren startete die GerturA mit lediglich acht Turnerinnen am Turnfest in Hendschiken und vor vier Jahren die GerturNiñA, unsere Jugendriege, mit sogar nur sechs Mädchen.



Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Unsere schönsten, aufregendsten und lustigsten Erinnerungen kann man kaum in Worte fassen. Ausserdem gilt: Was am Turnfest war, bleibt am Turnfest!



Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

Unserer Jugendriege das grösste Turnfest der Schweiz vorstellen und gemeinsam mit all unseren Mitgliedern und Fans unsere Spuren hinterlassen. In den Erinnerungen der Zuschauer und den Herzen aller Turnerinnen soll dieser einzigartige Anlass seinen Platz finden. Wir möchten das Turnfest mit all seinen Aspekten auskosten: Unsere Übungen zum Besten geben, uns beim Fachtest auspowern, unserer Jugendriege einen unvergesslichen Auftritt ermöglichen und zusammen mit vielen anderen Schweizer Vereinen die Atmosphäre und den Abend im Festzelt geniessen. Wir üben fleissig und freuen uns auf unser erstes eidgenössisches Turnfest mit unserer Jugendriege, den GerturNiñA's.