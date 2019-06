STV Safenwil

Anzahl Mitglieder: 134 Aktive, 70 Jugend, 25 Kitu und 11 Muki. Total sind es 240 TurnerInnen inklusive Jugend in 14 Untersektionen

Gründungsdatum: 1884

Was macht unseren Turnverein speziell?

Wir turnen seit über 135 Jahren in Safenwil – und sind trotzdem jung geblieben - bis heute. Jedes Jahr gehen wir gemeinsam an ein Turnfest und haben viel Spass miteinander. Natürlich macht auch jede Riege jedes Jahr einen tollen Ausflug, manchmal ist dieser auch gemeinsam. Jährlich gibt es einen gemeinsamen «Vereinshöck»: Spiel, Spass und Gaumenschmaus, das darf da nicht fehlen. Daneben führen wir jedes Jahr auf unserem Hausberg den allseits bekannten Raclette-& Fondue-Abend durch – und dies seit beinahe 40 Jahren! Daneben begeistern wir unsere Bevölkerung alljährlich mit einer immer sehr abwechslungsreichen Turnervorstellung. Zusätzlich nehmen wir aktiv am Dorfleben teil und führen zahlreiche kleinere Anlässe durch. Auch können wir die Jugend mit unserem polysportiven Angebot begeistern und locken so zahlreiche Jugendliche in die Jugendriegen. Wir sind ein Verein, bei dem das gemeinsame Erlebnis im Fokus steht. So ganz nach dem Motto «Mach mit Bliib Fit».

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Tja, da gibt es viele Anekdoten - grössere und kleinere. Der STV Safenwil nahm an allen Eidgenössischen Turnfesten teil und deshalb wäre eine Auflistung unendlich lang. Wir genossen immer das gemeinsame Vorbereiten, Üben und Teilnehmen. Auch haben wir im Anschluss immer zusammen gefeiert und neue Freunde kennen gelernt. Sicher ist, dass wir einige Nächte an Eidgenössichen Turnfesten nicht in der zugeordneten Unterkunft verbrachten, sondern irgendwo im Freien, dies, weil keine Züge oder Busse mehr gefahren sind. Auch haben wir immer wieder verschiedene Wetterlagen und feuchte Acker erlebt, aber immer alles gut überstanden. Einfach zu sagen – wir haben alle Hochs und Tiefs von Eidgenössischen miterlebt.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

Wir starten mit drei Mix-Teams am ETF Aarau – den Aktiven, der Jugend und den ü35. Gemeinsam wollen wir unser Bestes geben und attraktive Wettkampftage erleben. Sei es im Faustballturnier, dem Volleyballturnier, dem F4F-Wettkampf, dem Aktiven Wettkampf mit FTV, FTA und Aerobic oder der Jugendriege in der Pendelstafette, Ballwurf oder dem Unihockey Parcours. Wir alle möchten nach vielen Wochen der Vorbereitung am "Tag X" unser Bestes zeigen. Wir werden uns gegenseitig anfeuern, bevor wir nach den Disziplinen gemeinsam zum feierlichen Teil übergehen. Vor allem freuen wir uns, nach dem negativen Erlebnis durch das Unwetter während des Wettkampfs beim letzten Eidgenössischen Turnfest in Biel 2013 auf ein feierliches Fest in Aarau – wo auch die Jungen ein schönes und gemütliches und ruhiges Fest erleben dürfen. Kurzum: Spass und Freundschaft erleben, gewinnen oder nahe zu die Chance dazu bekommen. Freunde aus anderen Vereinen treffen, aber vor allem als Team STV Safenwil vor Ort den besten Eindruck hinterlassen.