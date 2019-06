Turnverein Brittnau

Anzahl Mitglieder: Unsere Turnerfamilie setzt sich aus rund 150 Jugendlichen und 230 Aktiv-, Ehren- und Freimitgliedern zusammen.

Gründungsdatum: 1886

Was macht unseren Turnverein speziell?

Wir sind ein vielseitig engagierter Turnverein, welcher für Jung & Alt Wettkampfsport in diversen Disziplinen anbietet. Wir pflegen gute Beziehungen untereinander und treffen uns gerne auch ausserhalb der Turnhallen zu geselligen Anlässen. Durch die gute Zusammenarbeit unter den Riegen können wir einen nahtlosen Übergang von den Jugend- zu den Aktivriegen sicherstellen.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Ein ETF ist für TurnerInnen in jedem Alter ein Highlight. Die gute Stimmung und den Wettkampfgeist vereint die Turner aus der ganzen Schweiz. Zu unseren schönsten Erinnerungen zählen wir das ETF Baselbiet 2002, mit dem Sieg der Brittnauer Jugend in der 2. Stärkeklasse des 3-teiligen Vereinswettkampf Kategorie B. Ebenfalls genoss die Jugend damals die Teilnahme an der ETF-Schlussfeier. Nach der Fusion im Januar 2013, startete die Aktiv- und Handballriege am ETF in Biel 2013 erstmals zusammen mit den Damen Aktiven am 3-teiligen Vereinswettkampf. Dies war der Start für viele gemeinsame und erfolgreiche Turnfeste.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

... unsere Bestleistungen abrufen und wir hoffen natürlich auf erfolgreiche und faire Wettkämpfe. Die Beziehungen zu den anderen Vereinen möchten wir pflegen sowie gemeinsam ein tolles Fest erleben.