STV Möhlin

Anzahl Mitglieder: unzählige

Gründungsdatum: schon weit entfernt

Was macht unseren Turnverein speziell?

Bei uns sitzen alle, vom Junior bis zum Greis, im selben Boot. Dieses kennt nur ein Gas und zwar Vollgas. Bisher vermochten wir leider keine sonderliche Glanzleistung an den Geräten abliefern. Dafür ist unsere Synchronität am Zapfhahn mit der eines Spitzenvereins in der Gerätekombi vergleichbar. Bis anhin vollbrachten wir in der Leichtathletik unglaubliche Leistungen, wie man sie sonst nur an Diamond-League-Meetings zu sehen bekommt.

Nichts desto trotz bleiben wir unserem Motto treu: «Turne bis zur Urne»

Das ist unsere schönste Erinnerung an Eidgenössisches Turnfest?



Bisher blieb es uns verwahrt an einem ETF teilzunehmen. An den zahlreichen Turnfesten bei welchen wir teilnahmen berührte uns jedes auf seine individuelle Art und Weise.

Ein Zusammentreffen der Schweizer Turnfamilie ist immer unvergesslich. Die Vorfreude auf Aarau ist unermesslich.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…



... den Titel verteidigen. Nicht den des Turnfestsiegers, sondern den des Siegers der Herzen. Um dieses Ziel zu erreichen scheuten wir keine Kosten und Mühen. So trainierten wir mindestens zweimal pro Jahr! Unsere Lach- und Kiefermuskeln sind gestählt und wir fühlen uns bereit für ein prestigeträchtiges ETF in Aarau. Ausserdem wollen wir Luft schnuppern am grössten Turnevent der Schweiz. Möglicherweise können wir uns beim einen oder anderen Verein ein bisschen Etwas abschauen. C’u there :) !