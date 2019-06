Sportverein Fislisbach

Anzahl Mitglieder: 439

Gründungsdatum: 1900

Was macht unseren Turnverein speziell?

Der Sportverein Fislisbach bietet mit Kinder- und Jugendturnen; Fitness und Sport für Damen, Frauen und Männer; Aerobic Wettkampf, Step-Aerobic, Zumba, Volleyball und Turnen für Seniorinnen und Senioren und für alle in jeder Alterskategorie etwas an. Selbstverständlich kommt das Gesellige auch nicht zu kurz...

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Es gibt sicher viele schöne Erinnerungen an die Eidgenössichen Turnfeste, aber keine, die wir jetzt als Schönste bezeichnen könnten. Wir freuen uns einfach jedes Mal aufs Neue, dabei zu sein! Das Schöne an einem Eidgenössichen Turnfest ist doch, dass man auch mal in Kontakt mit Vereinen aus allen Ecken der Schweiz kommt, die man gar nicht kennt.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir zeigen...

was wir können und das Festprogramm in vollen Zügen geniessen!