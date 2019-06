MTV Wölflinswil

Anzahl Mitglieder: 45

Gründungsdatum: 1964

Was macht unseren Turnverein speziell?

Wir sind eine coole Truppe im Bereich 35+, bunt gemischt, von langjährigen, ambitionierten Turnerinnen und Turner bis zu neuen Quereinsteiger. Für die Turnfeste wird seit Jahren intensiv und zielgerichtet trainiert und an den Wettkämpfen gibt jeder sein Bestes. Dadurch konnten wir in den letzten zehn Jahren stets einen Podestplatz belegen. Auch an der Wölflinswiler Turnshow präsentiert sich die Männer und Frauen von der sportlichen Seite mit akrobatischen und lustigen Vorführungen. Auch der gesellige Teil nach den Trainings und Wettkämpfen kommt nicht zu kurz und fördert den Teamgeist.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Der 5. Rang in der 2. Stärkeklasse am Eidgenössischen Turnfest in Liestal.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

Viel Spass und Freude haben. In der Kategorie Männer/Frauen in der ersten Stärkeklasse starten und einen Top-10-Platz belegen. Nach dem Wettkampf zusammen mit dem TV/DTV Wölflinswil ein tolles Fest feiern.