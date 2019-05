DTV Seon

Anzahl Mitglieder: Unser Verein besteht aus zwanzig aktiven Turnerinnen zwischen siebzehn und siebenunddreissig Jahren. Wir trainieren jeweils am Montagabend zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr in der Turnhalle in Seon. Geräteturnen, Fitness und Spiele stehen bei uns hauptsächlich auf dem Programm und natürlich kommt auch der Spass nie zu kurz.

Gründungsdatum: Den Damenturnverein Seon gibt es bereits seit dem 1. November 1913.

Was macht unseren Turnverein speziell?

Spezielle an uns ist, dass bei uns viele Turnerinnen schon früh ein Ämtli übernehmen, da wir mit aktuell 21 aktiven Mitgliedern als Verein eher klein sind.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Zu unseren schönsten Erinnerungen an ein Eidgenössisches Turnfest gehört die riesige Team Aerobic Bühne 2013 in Biel, die fantastische Stimmung im Festzelt und das Übernachten unter einem Schiesstand.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir...

Spass haben, die super Stimmung in unserem Heimatkanton geniessen und mit unserer Stufenbarrenübung Vollgas geben.