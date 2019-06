Damenturnverein Hirschthal

Anzahl Mitglieder: 164 Mitglieder, 21 Turnerinnen in der Abteilung Aktive

Gründungsjahr: 1933

Was macht unseren Turnverein speziell?

Wir sind ein grosser, starker und gesunder Verein in einem kleinen Dorf. Unser Verein ist in sechs Abteilungen unterteilt: Mädchenriege (klein, mittel, gross), Geräteturnen (klein, gross), Geräteturnen Aktive, Frauen, Frauen 50+ und den Aktiven. So können wir für alle von jung bis alt ein abwechslungsreiches Programm mit viel Spiel, Spass und Schweiss anbieten.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Es ist toll, als Verein ein Teil von einem so grossen Anlass zu sein. In Biel 2013 war es überwältigend auf der grossen Bühne vor vielen neugierigen Zuschauern unser Team Aerobic zu präsentieren und anschliessend eine super Note zu erhalten. Da wir viele junge Turnerinnen haben, wird es für die Meisten das erste Eidgenössische sein, daher ist die Vorfreude bei allen besonders gross.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

...gute Leistungen in den sportlichen Disziplinen erbringen, unser Können vor vielen neugierigen Besuchern präsentieren und natürlich den nahen Anlass als Verein mit viel Spass und Freude geniessen.