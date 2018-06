Nur noch einige Nächte schlafen und dann ist es soweit. Das Stöcklilager Zuchwil reist für zwei Wochen mit 50 Kindern und Jugendlichen nach Hergiswil bei Willisau.

Wir sind stolz, ein Teil der über 25'000 Personen der Jubla, welche über den Sommer in einem Lager teilnehmen, zu sein.

Über unsere Website berichten wir täglich über unser Lager-Abenteuer in Hergiswil b. W.

Gerne können Sie den Hashtags #StöLa18 #jublasolothurn #wirsindjubla oder #Stöcklilager folgen. So bleiben Sie ebenfalls auf dem Laufenden, was welche Jubla-Schar wo in der Schweiz erlebt :-)