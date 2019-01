Zunächst dies: Es gibt also in der Schweiz noch Leute, die denken können. In meinen Augen der Publizist und ehem. Chefredaktor Hans Fahrländer. Dazu meine Bemerkung: Natürlich steht jedem Volk das Recht zu, dass man seine eigenen Interessen wahrt. Doch geht man beim hier angesprochenen Rahmenabkommen in die Details, dann ist es doch so wie es Hans Fahrländer begründet. Wenn wir nein sagen, dann geht es doch zu Lasten von uns allen. Die Welt von heute, die kann nur gemeinsam gestaltet werden, egal, ob wie hier in einem gemeinsamen Binnenmarkt wie auch in der Rechtssprechung über dieses und jenes Thema. Man darf schon sagen, so wie in Deutschland die AfD den Menschen nur das Negative sagt, so auch leider bei uns in vielen Sachfragen die SVP. So ähnlich beim Gewerbeverband, wo der Präsident der SVP angehört. Ganz normal, dass auch er zum Rahmenabkommen nein sagt. Egal wie man es jetzt auch begründet, es hilft nichts, eine SVP und eine Auns sagt uns Schweizern, was richtig ist. Egal, wenn am Schluss die Verweigerung ihren Preis wir als Bürger zu tragen haben. Doch so ähnlich jetzt der Streit betreffend Brexit in England. Hier geht es vor allem um Irland. Meine Schlussbemerkung: Sage nicht, dass die EU perfekt ist. Doch sie ist besser als früher die Kriege in Europa. Leider auch in diesem Fall der Widerstand von links. Grüne, SP und Gewerkschaften stürzen sich auf ein Detail des Lohnschutzes. Alles ja irgendwie zu diskutieren, doch deswegen die Zukunft der Arbeitsplätze in unserem Land aufs Spiel zu setzen, das lohnt sich doch sicher nicht.