Wir gratulieren Rolf Büttiker zum 70. Geburtstag

Die Schwinger gratulieren!

Rolf Büttiker, der weitherum bekannte alt Stände-, Nationalrat und Schwingerfreund feiert am 27. Juni 2020 seinen 70. Geburtstag. Für die Sache des Schwingens hat sich Rolf in vielen Funktionen engagiert. So war er unteranderem im Rahmen des 100 Jahr Jubiläums des Solothurner Kantonalen Schwingerverbands 1995 zusammen mit Lilly Kilcher, Fahnengötti. Im Jahr 2004 war er Präsident des Organisationskomitees des Nordwestschweizerischen Schwingfestes in Wolfwil. 2018 präsidierte Rolf Büttiker das OK der Eidgenössischen Schwinger-Veteranentagung in Neuendorf und hat nun das Jubiläums- Präsidium, 100 Jahre Schwingklub Olten-Gösgen von 2021 übernommen. Der Höhepunkt seines vielfältigen Schaffens war jedoch das Präsidium des Eidgenössischen Schwing und Älplerfest 1992 in Olten – dem sportlichen Jahrhundertereignis in der Stadt und Region Olten. Seine Verdienste wurden gewürdigt mit den Ehrenmitgliedschaften 1992 im Schwingklub Olten-Gösgen, im Solothurner Kantonalen Verband und 1997 im Schwingklub Thal-Gäu, gefolgt von der Ernennung 2002 im Nordwestverband. Lieber Rolf, die Schwingerfamilie gratuliert Dir herzlich zu Deinem Geburtstag. Wir sind stolz, dass du einer von uns bist. Alles Gute.

Rolf Wuethrich, Präsident Schwingklub Olten-Gösgen