Start in Niederwil

Bei trockenem Winterwetter trafen sich 28 Männerriegler beim Postplatz Bremgarten zum traditionellen Wintermarsch. Mit dem Postauto ging es via FiGö, wo zwei weitere Männerriegler dazu stießen, nach Niederwil. Dort startete die eigentliche abwechslungsreiche Wanderung, die der Wanderleiter und neue Vorturner Bruno Steinmann geplant hatte.

Via Nesselnbach, Löli- und Obermoos-Weiher bzw. Tobelbach ging es Richtung Tägerig. Mehrere Teilnehmer lernten diese wunderschöne Gegend zum ersten Mal kennen, obwohl diese nicht weit von Bremgarten entfernt liegt. Nach einer knappen Stunde trafen man im „Kafi Tägerig“ beim Seniorenzentrum ein. Das vom Verein spendierte „Znüni“ schätzten alle sehr. Dank der tatkräftigen Mithilfe diverser Männerriegler bei der Bedienung konnte die Wanderung rechtzeitig fortgesetzt werden.

Lorenstein und Bruderklaus-Kapelle

Frisch gestärkt ging es nun auf den zweiten Teil des Marsches. Via Huswisehau, Estrich, Findling Lorenstein, wo eine Fotosession stattfand, wurde die Bruderklaus-Kapelle von Hägglingen erreicht, den höchsten Punkt der Wanderung.

Dort genoss man die schöne Aussicht sowie den traditionellen, von Josef Senn offerierten und selber angesetzten Nussschnaps sehr.

Fondue im Berghüsli

Innerlich aufgewärmt erreichten die Männerriegler via Ämet, Marienkapelle nach 2 Stunden das heimelige Restaurant „Berghüsli“ in Rüti. „Oh Schreck“ das Wirtepaar erwartete die Männerriege erst zum Nachtessen. Wie man die Männer kennt, sind Flexibilität und Hilfsbereitschaft für sie selbstverständlich. Der Vorturner Bruno bat seine Mithilfe beim Auftischen und Bedienen spontan an.

Hans Baumgartner, der im Herbst seinen 90. Geburtstag feiern konnte, spendierte vor dem wohlverdienten Mittagessen einen Apéro. Das Käsefondue und das vom Wirtepaar offerierte Dessert wurde von allen sehr genossen. Bis zum Abmarsch wurden interessante Gespräche geführt oder gejasst.

Gut gelaunt und wieder fit machte sich die Truppe zur letzten Etappe bereit. Via „Zelgli, Hoonerimoos und Redlischwand“ trafen alle gegen Abend in Nesselnbach ein. Mit dem Postauto kehrten einige nach Bremgarten zurück.

Für eine kleine Gruppe war es noch etwas zu früh heimzukehren! Schnell wurde beschlossen (infolge mangelndem Wirtschaftsangebot in dieser Region) zwei „Besenbeizen“ zu erkunden.

Für diese gelungene und sehr schöne Winterwanderung dankt die Männerriege dem Wanderleiter Bruno Steinmann herzlich.