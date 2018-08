Wie wird das Wetter Donnerstag 09.08.2018 in Frenkendorf?

In Frenkendorf strahlt am Morgen die Sonne und die Temperatur liegt bei 18°C. Am Mittag wird es zu Gewittern kommen und das Thermometer klettert auf 31°C. Am Abend wechseln sich in Frenkendorf Regen und trockene Phasen ab bei Temperaturen von 18 bis 21°C. In der Nacht überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken bei Tiefstwerten von 14°C. Toni Kummli wird hoffen, andere auch, dass das Wetter mit Frenkendorf Erbarmen hat. Das Schweizer Fernsehen ist zu Gast in Frenkendorf, viel Arbeit musste von Helfern / Helferinnen verrichtet werden. Die Dorf Gemeinschaft in Frenkendorf ist grossartig, so darf man es sagen als Aussenstehender. Nur ein paar Bilder, so war das Wetter in Frenkendorf am 8.8.2018 um 17.00 Uhr. Trotzdem, die Hoffnung stirbt zuletzt, das Wetter wird sein MORGEN, dass alle sich können erfreuen am Fest vom Schweizer Fernsehen in Frenkendorf. Zwei Orte hat es Speicher und Heiden, die auch wollen so einen Anlass mit dem Fernsehen wie Frenkendorf.