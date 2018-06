Viele Menschen nehmen sich vor, öfter mal gesund zu essen. Doch im Alltag stellt sich das Ganze dann doch oft als schwieriger heraus, als man denkt. Besonders zwischen stressigen Terminen im Berufsalltag findet man wenig Zeit, um schnell etwas Gesundes zu essen und greift mit dem Hunger zu ungesunden Alternativen.

Damit das in Zukunft nicht geschieht, möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie auch unterwegs gesund essen können.

Eine gute Vorbereitung ist das A und O

Damit Sie es auch unterwegs schaffen, eine gesunde Ernährung einzuhalten, ist eine gute Vorbereitung ein wichtiger Punkt. Viele schwierige Situationen im Alltag können Sie im Voraus bewältigen, wenn Sie mit der richtigen Planung an die Sache gehen.

Insbesondere wenn man auf Reisen oder unterwegs zu Geschäftsterminen ist, kann es schwierig sein, das richtige Essen zu finden. Deshalb sollten Sie sich immer frisches Obst, Nüsse oder gesundes Brot mitnehmen, um eine Lösung gegen den Heißhunger zu haben. Auch selbstgemachte Fitnessriegel sind besonders für Sportler eine gute Alternative zu ungesundem Fastfood unterwegs.

Hier sind einige Tipps, um sich auch unterwegs gesund zu ernähren:

* Früchte: Es ist einfach, ein paar Früchte im Rucksack mitzunehmen. Es kostet keine zusätzliche Zeit. Äpfel und Bananen sind ideale Wegbegleiter

* Trockenfrüchte und Nüsse: Das allseits beliebte Studentenfutter hat gleich mehrere Vorteile. Es ist lange haltbar und kann zuhause mühelos gelagert werden. Falls Sie spontan unterwegs sein müssen, können Sie diesen Snack sofort mitnehmen. Außerdem sind Trockenfrüchte und Nüsse die ideale Nervennahrung im stressigen Alltag.

* Gesunde Schnitten und Sandwich-Brote: Dieser deutsche Fastfood-Klassiker muss nicht ungesund sein. Belegen Sie Ihre Brote mit gesunden Aufstrichen wie Erdnussbutter, Avocado-Creme, mageres Hühnerfleisch oder frischem Salat.

* Gemüsesticks: Karotten oder Gurken können Sie schnell in Streifen schneiden und in einem Behälter ganz einfach mitnehmen. So hat der Heißhunger im stressigen Alltag keine Chance.

* Protein-Shakes: Auch Veganer können hier getrost zugreifen. Denn mittlerweile gibt es viele vegane Proteinpulver, mit denen man leckere und gesunde Drinks für unterwegs machen kann. Nutzen Sie der Umwelt zuliebe dafür am besten eine wiederverwendbare Flasche. Und wenn Sie Ihre Trinkflasche bedrucken lassen, schinden Sie auch Eindruck bei Ihren Arbeitskollegen.

* Gesunde Riegel: Sie können Frucht- oder Proteinriegel entweder selbst kaufen oder selbst herstellen.

Falls Sie aus irgendwelchen Gründen keine Zeit oder Lust hatten, sich vorzubereiten, können Sie manchmal auch unterwegs gesunde Snacks finden. Ob am Flughafen oder am Bahnhof – mit dem richtigen Blick finden Sie auch hier gesunde Alternativen:

* Fertigsalate: Salate werden mittlerweile vielerorts in fertigen Behältern angeboten und eignen sich hervorragend für Leute, die sich unterwegs gesund ernähren möchten

* Gesunde Sandwich-Brote: Bei der Wahl von Sandwich-Broten sollten Sie darauf achten, fettarme Alternativen zu wählen. Thunfisch oder mageres Putenfleisch sind ideal. Vollkorn- und Mayo-freie Sandwiches sind umso besser.

* Wasser: Die beste Alternative zu gesüßten Getränken ist immer noch das gute alte Wasser. Es ist kalorienfrei und ist das Beste, das man dem Körper bei stressigen Alltagssituationen zuführen kann.

Also sehen Sie, dass gesundes Essen gar nicht so schwierig sein muss.