Die Regionale Jugendarbeitsstelle Surbtal hat vor knapp einem Jahr eine grosse Bedarfsanalyse bei der Jugend in der Region durchgeführt, um die Bedürfnisse der Jugendlichen zu eruieren und das Angebot der Jugendarbeitsstelle gegebenenfalls anzupassen. Die Hauptthemen im Fragebogen waren die Mobile Jugendarbeit, Jungsarbeit, Angebote für 16+ und die Öffnung der Angebote bereits ab der 5. Klasse.

Die Jugendarbeitsstelle hat die Fragebögen für die verschiedenen Altersgruppen erstellt und hat sie nach den Sommerferien den Schulklassen verteilt und den 16+ Jugendlichen aus der Region per Post verschickt. Insgesamt wurden 1374 Fragebögen an Jugendliche verteilt und verschickt und davon sind 63%, also 860 Fragebögen, ausgefüllt und retourniert worden. Wobei von den 903 in den Schulen abgegebenen Bögen, 88% (795) retourniert worden sind. Es wurden ebenfalls die Lehrkräfte und die Trägerschaft der Jugendarbeitsstelle befragt, wie sie die Bedürfnisse der Jugendlichen einschätzen.

Die Jugendarbeitsstelle hat in Zusammenarbeit mit der Trägerschaft entschieden, dass im Moment keine Mobile Jugendarbeit in der Region Surbtal und Würenlingen in Betracht gezogen wird. Die Bedürfnisse der Jugend werden mit den heutigen Angeboten gedeckt und von der Jugendseite werden keine neuen Aussenräume bzw. Angebote gewünscht. Laut der Umfrage ist die Jugend mit den vorhandenen Angeboten der Gemeinden und der JAST zufrieden. Zudem ist die Jugendarbeit der Meinung, dass sich die Mobile Jugendarbeit mit den Angeboten der JAST eher konkurrieren als ergänzen würde. In der Tabelle 1 ist ersichtlich, dass den Jugendlichen fast keine Angebote fehlen.

Bei den Fragen der Jungsarbeit hat die Regionale Jugendarbeitsstelle erstaunliches aus der Bedarfsanalyse lesen können. Der Wunsch nach einem Angebot, welches sich nur an die Jungs richtet, besteht bei der Mehrheit der Jungs aus der Region. Um genauer zu sein, würden 56% (232) der Jungs ein solches Angebot nutzen. Was sie sich genau als Angebote wünschen, wird anhand der Wordcloud (Tabelle 2) ersichtlich. Zudem bevorzugen sie erstaunlicherweise eine abwechselnde Betreuung durch Mann und Frau, was durch die Teamzusammensetzung der JAST gut realisierbar ist. Die JAST sowie auch die Trägerschaft erkennt das Bedürfnis und wird dieses Angebot gerne umsetzen. An Pfingsten wird ein erstes Pilotprojekt nur für Jungs gestartet.

Die Jugendarbeitsstelle sowie die Trägerschaft empfiehlt beim Angebot 16+, dass sich die Jugendarbeitsstelle von diesem Angebot, aufgrund der Thematik, welche auf Tabelle 3 ersichtlich ist, eher distanziert und nicht die Initiative für ein konkretes Projekt ergreift. Die Jugendlichen können gerne auf die Jugendarbeitenden zugehen, sie werden Unterstützung leisten und beim Organisieren mithelfen. Die JAST soll, dies ist ein wichtiger Wunsch der Trägerschaft, alkoholfrei bleiben.

Dass die JAST bereits ab der 5. Klasse geöffnet ist, ist bei den Jugendlichen ein grosser Wunsch. Deswegen möchte die Jugendarbeitsstelle ein Pilotprojekt nach den Sommerferien starten. Die JAST sieht hier kein Problem, dass die Altersspanne zu gross sein würde und dass es für die 5. Klässlerinnen und Klässler eine Hürde wäre, denn in den meisten Schulhäuser in der Region sind die 5. und 6. Klasse in derselben Klasse. Dennoch könnte es vielleicht ein Problem für die älteren Jugendlichen sein, aber auch hier denkt die JAST, dass sich dies nach einer Angewöhnungsphase einpendeln würde und nach einiger Zeit hätten auch die jüngeren ihren Platz im Treff gefunden.

Nach langer Arbeit an der Bedarfsanalyse hat die Jugendarbeitsstelle auch dieses Projekt beendet und ist froh, die Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Wenn Ihr Interesse geweckt wurde und Sie alle Ergebnisse der Bedarfsanalyse der Jugendlichen studieren wollen, können Sie auf unserer Homepage www.jast.li die Auswertung einsehen. Die JAST möchte sich zudem bei allen Jugendlichen, Lehrkräften und Behörden für das Mitmachen und Mitdenken bedanken.