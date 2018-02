Sie werden bald einen Personalvermittler treffen? Sie wollen sich beim Vorstellungsgespräch abheben? Folgen Sie unseren fünf Ratschlägen und unterscheiden Sie sich von Ihren Mitbewerbern bei Ihrem Vorstellungsgespräch!

1. Bereiten Sie sich vor

Zunächst ist es unerlässlich, das Sie sich vor Ihrem Vorstellungsgespräch gut vorbereiten. Das wird Ihnen dabei helfen, einen guten Eindruck bei Ihrem Personaler zu machen, aber auch, Ihren Stress besser zu bewältigen. Dank einer sorgfältigen Vorbereitung werden Sie ruhiger auftreten und weniger Gefahr laufen, mit Unvorhergesehenem konfrontiert zu werden.

Hier einige Tipps:

* Beschäftigen Sie sich mit der Stellenanzeige, um sie gut zu kennen.

* Identifizieren Sie konkrete Beispiele, um Ihren Lebenslauf und Ihre Kompetenzen zu untermauern.

* Wenn Sie bereits andere Kontakte mit dem Unternehmen oder dem Personalvermittler hatten, behalten Sie diese im Hinterkopf.

* Informieren Sie sich über das Unternehmen (Geschichte, Organigramm, Neuigkeiten, Unternehmenszahlen usw.), um Ihr Interesse unter Beweis zu stellen.

* Fragen Sie beim Personaler nach, ob Sie für das Interview etwas mitbringen müssen. Damit zeigen Sie, dass Sie proaktiv handeln und Ihre Fähigkeiten bei Planung und Organisation.

2. Machen Sie einen guten ersten Eindruck

„Sie bekommen niemals eine zweite Chance, einen ersten guten Eindruck zu machen.“ Dieses Zitat von David Swanson fasst die Herausforderung in einem Bewerbungsgespräch perfekt zusammen: Sie müssen den bestmöglichen Eindruck beim Personaler hinterlassen, und das von Beginn an.

Selbst wenn Sie vor Ihrem Interview bereits Kontakt per E-Mail oder Telefon hatten, hat der persönliche Kontakt eine ganz andere Qualität. Ab diesem Moment sammelt der Personalvermittler Informationen über Ihr Verhalten einem Unbekannten gegenüber, vor allem in einer Stresssituation. Verpassen Sie diese Gelegenheit also nicht!

Es handelt sich darum, einen guten Eindruck zu machen, sowohl körperlich als auch in Bezug auf Ihr Verhalten. Das bedeutet in der Praxis:

* Tragen Sie professionelle Kleidung, die zu dem Unternehmen passt, das Sie treffen.

* Nehmen Sie eine korrekte Haltung ein.

* Lächeln Sie und seien Sie zuvorkommend.

* Wenn der Personaler Konversation macht (über das Wetter, den Verkehr, den Urlaub usw.), antworten Sie auf natürliche Weise.

* Verbergen Sie so gut wie möglich Ihr Lampenfieber (verkrampfte oder zitternde Hände, zögernde Stimme).

3. Sprechen Sie über sich... aber auf positive Weise!

Während des Gesprächs wird der Personalvermittler Sie selbstverständlich auffordern, über sich selbst zu sprechen. Letztendlich ist es das Ziel herauszufinden, ob Sie für die Stelle geeignet sind oder nicht. Um alle Chancen auf Ihrer Seite zu behalten, müssen Sie sich also verkaufen können!

Zu diesem Zweck befolgen Sie diese praktischen Hinweise:

* Bei einer allgemeinen Vorstellung Ihres beruflichen Werdegangs bleiben Sie prägnant und geben Sie dem Personaler konkrete Informationen. Verlieren Sie sich nicht in ausschweifenden Nebensächlichkeiten, sondern konzentrieren Sie sich auf die für die Stelle relevanten Punkte.

* Wenn der Personalvermittler Ihnen Fragen stellt, antworten Sie wahrheitsgetreu, ohne auszuweichen. Geben Sie außerdem konkrete Beispiele, um Ihre Antwort zu untermauern.

* Seien Sie vor allem ehrlich und lügen Sie nicht! Wenn Sie Schwächen haben, ist es besser, diese klar darzulegen, indem Sie Ihre Bereitschaft und Ihre Fähigkeit zeigen, sich zu verbessern, statt den Personaler zu täuschen und sich dann später in Schwierigkeiten wiederzufinden.

4. Stellen Sie die richtigen Fragen

Im Bewerbungsgespräch befürchten die Kandidaten oftmals die schicksalhafte Frage: „Und Sie, haben Sie Fragen an uns?“. Mehr als nur freundlich zu sein, erlaubt Ihnen der Personaler nun, Ihr Interesse und Ihre analytischen Fähigkeiten zu zeigen. Er kann darüber hinaus je nach den behandelten Themen Ihre eventuellen Prioritäten erkennen. Es wäre schade, diese Gelegenheit, etwas zu brillieren, wegen Ihrer Aufregung zu verpassen...

Um Ihnen zu helfen, hier einige Ideen für Fragen, die Sie stellen könnten:

* Welches sind die hauptsächlichen Wettbewerbsvorteile Ihres Unternehmens?

* Welche strategischen Entwicklungen erwägen Sie in den kommenden Monaten?

* Welche Auswirkungen auf das Team wird meine Einstellung haben?

* Was möchten Sie im Service verbessern?

* Hat Ihr Unternehmen besondere Traditionen?

5. Gehen Sie mit Angebotenem richtig um

Dieser Punkt mag überraschend erscheinen, er wird Ihnen jedoch in der Realität nützlich sein! In der Tat besteht ein Interview nicht nur darin, über Ihr Profil und die zu besetzende Stelle zu sprechen. Während dieses Austausches beobachtet der Personaler auch Ihre Reaktionen.

Wir haben bereits über den ersten Kontakt gesprochen und über den berühmten, so entscheidenden ersten Eindruck. Es kann auch passieren, dass Sie Tests absolvieren müssen oder in bestimmte Situationen gebracht werden, um weitere Informationen für diese Analyse zu liefern. Sie sollten jedoch wissen, dass die Art Ihrer Reaktion auf die Angebote des Personalvermittlers auch seine Beurteilung beeinflussen wird, sogar unterbewusst.

Wird Ihnen bei Ihrer Ankunft ein Getränk angeboten, gehört es zum guten Ton, dieses zu akzeptieren, selbst wenn Sie keinen Durst haben. In diesem Fall bitten Sie einfach um ein Glas Wasser. Der Gedanke dabei ist, Ihre potenzielle Zusammenarbeit nicht mit einer Ablehnung zu beginnen. Eine positive Antwort wird den Personaler in eine bessere Stimmung bringen.

Außerdem kommt es oftmals vor, dass ein Unternehmen ihren Kandidaten einige Werbeartikel schenkt. Diese Werbegeschenke zielen darauf ab, seine Präsenz zu erhöhen und den Bewerbern ein besseres Image zu vermitteln. Diese Webseite hat davon eine große Vielfalt im Angebot, vom simplen Kugelschreiber über Werbe-Tote-Bags und USB-Sticks bis hin zu schicken Heften. Wenn ein Personaler Ihnen Firmengeschenke anbietet, nehmen Sie diese höflich und mit einer gewissen Zurückhaltung an. Stürzen Sie sich nicht auf die kostenlosen Notizblöcke, zeigen Sie sich aber auch nicht gleichgültig bescheidenen Bleistiften gegenüber.

Schließlich sollten Sie ein gewisses Interesse zeigen, wenn Ihnen eine Broschüre oder eine beliebige Dokumentation über das Unternehmen angeboten wird. Sie müssen diese nicht sofort komplett lesen, diese Quellen können Ihnen jedoch interessante Informationen für das Bewerbungsgespräch liefern!

Fazit

Mit der korrekten Vorbereitung für Ihr Bewerbungsgespräch haben Sie bereits ein großes Stück Ihres Weges zurückgelegt. Kontrollieren Sie gekonnt Ihre Reaktionen und Ausführungen während des Termins und Sie werden sich definitiv von Ihren Mitweberbern abheben!