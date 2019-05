Bereits am 13. April fand in Kriens die Schweizermeisterschaft in der Disziplin Kata statt.

„Kata“ bedeutet „Form“ und ist die Kür im Karate. Wo die Teilnehmer im Kämpfen normalerweise gegeneinander antreten, steht im Kata jeder Athlet alleine oder zu dritt im Team im Kampffeld und muss mit möglichst viel Kraft und Präzision eine vorgegebene Abfolge von Schritten, Schläge und Tritte zeigen, welche benotet wird.

Kyokushinkai Karate Wettingen konnte auch dieses Jahr wieder mit ihren Top-Athleten aufwarten. In der Kategorie Elite bestätigte Janine Meyer einmal mehr ihre Resultate der Vorjahre und holte sich den 3. Rang. Bei den Männern verpassten Ramon Pfändler und Simon Zurfluh nur knapp das Podest. Florian Zurfluh konnte sich jedoch durchsetzen und wurde Vize-Schweizermeister.

Auch in der Team-Kategorie, wo die Athleten zur dritt möglichst synchron laufen müssen, setzten sich die Wettinger Athleten durch.

Zusammen mit Fabienne Rohrer und Yvonne Hoffman aus Sarnen erreichte Janine Meyer erneut das Podest und wurde 3. Ramon Pfändler, Simon Zurfluh und Florian Zurfluh verpassten den Schweizermeistertitel knapp und eroberten den 2.Platz.

Mit dieser überaus erfolgreichen Hauptprobe zogen die Wettinger Athleten zwei Wochen später weiter an die Weltmeisterschaft in Holland. Trotz der harten Konkurrenz konnten sie auch dort wieder überzeugen. Janine Meyer und Ramon Pfändler zeigten beide hervorrangende Leistungen, konnten sich jedoch gegen die äusserst harte, internationale Konkurrenz nicht durchsetzen und verpassten den Einzug ins Finale knapp. Florian und Simon Zurfluh hingegen überzeugten Publikum und Schiedsrichter restlos. Florian eroberte das Podest auf dem 3.Platz und Simon holte sich gar den Vize-Weltmeistertitel.

Auch im Team konnten die Wettiger Athleten überzeugen und das Team Pfändler, Zurfluh und Zurfluh erreichte auch hier den dritten Rang.