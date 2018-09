Im Grand Casino Baden fand am Sonntagdie Weiterbildung zum Thema Traumpädagogik statt. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Fachstelle Pflegekind in Aargau. Thematisch wurde sich hier ins besonders mit dem Alltag von traumatisierenden und seelisch gepeinigten Jugendlichen und Kindern auseinandergesetzt. Diese Veranstaltung diente als Unterstützung und Hilfe für Eltern, die Pflegekinder bei sich aufgenommen haben. Diese konnten auf der Veranstaltung wertvolle Informationen für ihr anspruchsvolles Engagement sammeln.

Neben den Pflegeeltern richtete sich die Veranstaltung aber auch an Mitarbeiter von sozialen Einrichtungen und der sozialen Arbeit. Viele Teilnehmer arbeiteten in den Bereichen Schulsozialarbeit oder Sozialpädagogik. Aber auch weitere Personen, die an dem Thema interessiert waren oder in ihrem Alltag Berührungspunkte mit traumatisierten Personen haben und für das Thema sensibilisiert werden wollten, nahmen teil. Allgemein waren der Zuspruch und die Teilnehmerzahl der Veranstaltung sehr hoch.



Die über einen großen Erfahrungsschatz verfügende Pädagogin für Trauma, I. Wiemann, leitete die Veranstaltung und wies die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch den interessanten Tag. Sie erzählte darüber, dass die Konsequenzen und Folgen von erlebten Traumata bei Kindern und Jugendlichen oft größer und schwerwiegender sind, als es vielleicht wirkt. Deshalb werden die Adoptiveltern und Pflegeeltern damit vor eine große Aufgabe gestellt.



Heutzutage ist es erwiesen, das bestimmte Erlebnisse und Erfahrungen ein ganzes Leben lang Folgen haben. Einige Folgen davon können beispielsweise eine erhöhte Sensibilität sein oder gar eine vollkommen andere Weltwahrnehmung sein. Dies kann sich darin äußern, dass die Kinder übermäßig aggressiv reagieren, mit Autoritäten überhaupt nicht umgehen kann und stets die eigene Autonomie in den Vordergrund stellt. Diese Autonomie versuchen sie dadurch zu erreichen, stets in den Vordergrund zu treten und das Zentrum der Aufmerksamkeit zu sein - oder das Gegenteil. Dann treten sie den Rückzug an und fallen in eine unterlegene Position, wirkt wie in Trance und abwesend. Daran wird deutlich, dass sich die Folgen von Traumatisierungen ganz verschieden äußern können.



Doch es gibt Hoffnung und Heilungschancen für alle traumatisierten Kinder und Jugendliche. Sie verfügen trotz den schlimmen Erfahrungen über enorme Selbstheilungskräfte, die durch die entsprechende Pädagogik mobilisiert werden kann. Die Maßnahmen und welcher Umgang mit den Betroffenen gepflegt werden sollte, wurde bei der Veranstaltung umfassend erläutert.