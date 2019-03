Am 11. und 12. Februar fand die „Chianti Classico Collection 2019“ in der Stazione Leopolda in Florenz statt (wie immer seit 26 Jahren Mitte Februar), um den Weinjournalisten (über 250) und Händlern der Branche (mehr als 1,800) aus aller Welt die neuen Jahrgänge der Chianti Classico / Gallo Nero Weine vorzustellen: Chianti Classico Annata, Chianti Classico Riserva und Chianti Classico Gran Selezione als Hauptvertreter der Region (alles DOCG Weine). Daneben sind aber auch Rosso und Bianco IGT, SuperTuscans, Rosato und Schaumweine (einige davon nach Champagnermethode vinifiziert) vertreten. Heuer war eine Rekordzahl von 728 Etiketten zur Verkostung bereitgestellt. Perfekt organisiert wird diese Anteprima jeweils vom Consorzio Vino Chianti Classico. Auf Einladung des Consorzio Vino Chianti Classico konnte auch die Lega del Chianti – unter ihnen auch Mitglieder aus Solothurn – teilnehmen.

Consorzio Vino Chianti Classico

In seiner Begrüssung stellte Giovanni Manetti, Präsident des Consorzio Vino Chianti Classico, fest: „ich stelle zwei Trends fest, die ich mit Freude wahrnehme; es ist das wachsende Vertrauen in Sangiovese-Gewächse und zweitens die Nachhaltigkeit. Ich sehe ein großes Engagement aller Winzer darin, immer mehr Respekt vor der Natur zu haben." Zudem tragen "Authentizität und Territorialität" dazu bei, einzigartige Duftstoffe, Werte, Kultur und Territorium in eine Flasche zu überführen, die nicht überall auf der Welt reproduzierbar ist, meint Manetti.

Dieses Jahr waren 197 Weingüter mit 728 Weinen präsent, darunter auch 78 Fassproben des Jahrgangs 2018. Ausgeschenkt wurden die Weine dieser einzigartigen Veranstaltung wie jedes Jahr durch ein Team von 50 Sommeliers der Associazione Italiana Sommelier (AIS).

Degustation und Beurteilung

Bei den Classico Annata Weinen wurde der Jahrgang 2017 probiert. Nach dem sensationellen 2016er Jahrgang waren wir gespannt, wie sich der 2017er präsentieren wird. Dieses Jahr war extrem trocken und heiss, was es den Oenologen nicht einfach machte. Trotzdem – und mit viel Arbeit im Keller – warteten wunderbare Weine auf uns. Für die Weingüter allerdings mit einer wetterbedingt stark reduzierten Ernte (zum Teil bis zu 50% Einbusse). Was mich bei den Classico Annata Weinen erstaunte, war der Einsatz von viel Holz, was gerade bei einem heiss-trockenen Jahrgang nicht nur Vorteile mit sich bringt. Hier einige Weingüter, die uns besonders positiv aufgefallen sind: I Fabbri, Montefiorale und Il Molino a Grace (alle Greve in Chianti), Istine und Monteraponi (beide Radda in Chianti), Ormanni (Barberino Val d’Elsa), Rocca delle Macie (Castellina in Chianti) und als mein persönlicher Top-Favorit: Riecine (Gaiole in Chianti).

Da die Chianti Classico Riserva länger ausgebaut werden müssen, konnte hier erst der 2016er verkostet werden. Dank ausgewogen hoher Temperaturen im Juli und August sowie wenig Niederschlag ergab sich auch für diesen Jahrgang eine exzellente Qualität. Besonders gefallen haben uns: Riecine und I Sodi (beide Gaiole in Chianti), Montefiorale und Il Molino a Grace (beide Greve in Chianti), Istine und Monteraponi (beide Radda in Chianti), Ormanni (Barberino Val d’Elsa).

Die Denomination „Chianti Classico Gran Selezione DOCG“ wurde vor fünf Jahren staatlich bewilligt und der Öffentlichkeit vorgestellt. Die neuen Jahrgänge (2016 und 2015) überzeugen vollkommen und beweisen damit, dass der „Gran Selezione“ eigenständige Weine hervorbringt, die sich von den „Annata“ und „Riserva“ klar unterscheiden (und damit auch die höheren Preise rechtfertigen). Ausserdem wird mit diesem erfolgreichen Produkt der Brand „Chianti Classico / Gallo Nero“ gestärkt und weiter ausgebaut. Zu unseren Favoriten zählen: Rocca delle Macie – Sergio Zingarelli, Bibbiano – Capannino und San Fabiano Calcinaia – Cellole (alle Castellina in Chianti), Tolaini – Montebello Sette (Castelnuovo-Berardenga), Conte Capponi / Villa Calcinaia – Vigna Le Fornace (Greve in Chianti), Le Filigare - Lorenzo (Barberino Val d’Elsa), Terra di Seta – Assai (Castelnuovo-Berardenga), Rocca di Montegrossi – San Marcellino (Gaiole in Chianti).

Einzigartig waren die Fassproben des eher feucht-ausgeglichenen Jahres 2018 (im Gegensatz zur Schweiz!): erste Kostproben deuten darauf hin, dass die Qualität dieses Jahrgangs sehr vielversprechend ist; es war eine Herausforderung an den Gaumen – aber wir denken, es gibt einen wunderschönen Jahrgang.

Michael Baumgartner, Capitano Piviere di Soletta, Lega del Chianti

www.lega-del-chianti-soletta.ch