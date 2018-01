Der Weihnachtsrundgang der Werkmusik Novartis Stein ist zu einer wichtigen Tradition im Fricktal geworden, bei der die Werkmusik vielen Menschen eine grosse Freude bereit.

Jeweils kurz vor Weihnachten werden sämtliche Seniorenheime, Behindertenwerkstätten und die Chemiewerke Stein, Kaisten, Münchwilen und Wehr mit Melodien in weihnächtliche Stimmung versetzt. Für viele Leute ist dies eine willkommene Abwechslung im eher monotonen Alltagsablauf. Die Werkmusik überbringt dabei die besten Weihnachtswünsche der Firma in musikalischer Form.

In diesem Jahr durften wir wieder unter der charmanten und kompetenten Leitung von Frau Sandra Wolf-Rohner auftreten. Sie hat es verstanden, mit ihrem musikalischen Können, viele weihnachtliche Melodien einzustudieren. Zum Dank konnten wir an allen Orten viel Applaus ernten und Komplimente entgegennehmen. Manch einer Person konnten wir dabei heimlich eine Freudenträne entlocken.

Zum offiziellen Rundgang starteten wir traditionell in der Stiftung MBF in Stein. Welch eine Freude für uns Musikantinnen und Musikanten vor einer so grossen und begeisterten Schar junger und älterer Menschen zu konzertieren. Die überaus grosse Freude des Publikums über die vorweihnachtlichen Klänge übertrug sich natürlich auch auf die Musizierenden. Der Präsident versprach bei seiner Ansprache, dass die Werkmusik auch im nächsten Jahr wieder aufspielen wird. Mit einer Zugabe verabschiedeten wir uns schliesslich mit einer Motivation, die für den ganzen Tag ausreichte. Anschliessend erfreuten wir die Bewohner des Altersheims Stadelbach in Möhlin sowie den beiden Wohn- und Pflegezentren Tertianum und Lindenstrasse in Rheinfelden.

Der zweite Tag unseres Rundganges führte

Der zweite Tag unseres Rundganges führte uns über die Grenze ins Novartis Werk Wehr. Von der Werkleitung und vom Betriebsrat wurde ein Frühstück für die ganze Belegschaft im Personalrestautrant organisiert und die Werkmusik spielte dazu. Der Abschluss machte eine lokale Kindergartenklasse mit ihrem hellen, wunderschönen Gesang. Nach dem freundlichen Empfang in Wehr stand am Morgen das Alterszentrum Klostermatte in Laufenburg auf dem Programm. Auch hier konnten wir viel Freude mit unseren Weihnachtsmelodien verbreiten und mit den freudigen Worten des Heimleiters nahmen wir wieder Abschied. Am Nachmittag besuchten wir das zweite Kollegialwerk, Syngenta Münchwilen. Bei Punch und Weihnachtsgebäck vergnügten sich die MitarbeiterInnen an unseren Klängen. Am Schluss des Tages beglückten wir noch die Bewohner des Alterszentrum Bruggbach in Frick mit einem Ständchen.

Am letzten Tag folgte nach dem Auftritt bei BASF und Syngenta Kaisten unser „Heimspiel“ im Personalrestaurant des Novartis Werkes Stein. Auch hier wurden unsere Beiträge von den ArbeitskollegInnen mit entsprechendem Applaus verdankt. Der krönende Abschluss der Tournee war eindeutig der emotionale Auftritt in der Caritaswerkstätte Bad Säckingen. Hier wurden wir überrascht von einer unfassbaren Herzlichkeit. Unglaublich welche Freude behinderte Menschen durch die Musik zeigen können.

Mit diesen verschiedenen Auftritten konnten wir vielen Leuten ein paar unvergessliche Minuten mit besinnlicher Weihnachtsstimmung vermitteln und sie aus dem teils tristen Alltag entreissen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den ArbeitskollegenInnen und den Werkleitungen für die grosszügige Unterstützung und freuen uns schon jetzt auf den nächstjährigen Weihnachtsrundgang.

Andreas Leubin