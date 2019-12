Weihnachtsbasar in der reformierten Kirche Zuchwil

Wer noch nicht in vorweihnächtlicher Stimmung schwelgte, der konnte sich beim Besuch des Basars des ref. Strickkreises, des Frauenvereins und weiteren kreativen Frauen davon anstecken lassen. "Der Weihnachtsbasar findet dieses Jahr das erste Mal in dieser Form statt, weil wir zusammen mit dem grösseren Angebot ein breiteres Publikum ansprechen möchten", so Bernadette Strähl. Liebevoll dekoriert wurde die handgefertigte Ware von den Ausstellerinnen präsentiert. Von Praktischem für den Haushalt und Schönem zum Aufstellen bis zu weihnächtlichen Gestecken mit Kerzen, liessen sich die zahlreichen Besucher bezaubern. Auch selbstgemachter Sirup und Konfitüren sowie allerlei Strickwaren für die kältere Jahreszeit wurde angeboten. Eine Tasse Kaffee oder Tee und feine belegte Brötli oder Kuchen lockten zum gemütlichen Beisammensein in die Kaffeestube. Auch die feine Gulaschsuppe fand grossen Anklang und war schon bald ausverkauft.