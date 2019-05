75 reiselustige Wegenstetterinnen und Wegenstetter des Alters 70plus trafen sich auf Einladung des Gemeinderats am 17. Mai zur Seniorenausfahrt. Bereits eine halbe Stunde vor der Abfahrt bestiegen die ersten Reiselustigen die beiden bereitstehenden Cars des Unternehmens Schwarb, Möhlin, und der Start konnte planmässig erfolgen. Wie üblich wurde auch diesmal das Ziel des Ausflugs nicht preisgegeben, was schon bald zu verschiedensten Spekulationen und angeregten Diskussionen Anlass gab. Nach einer kurzweiligen Fahrt entlang des Rheins erreichte man das Städtchen Stein am Rhein, wo den Teilnehmern ein vorzügliches Mittagessen serviert wurde. Anschliessend bot sich die Gelegenheit, bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen durchs malerische Städtchen zu schlendern, bevor die Fahrt mitten durch das Zürcher Rheinland weiterführte zum Kloster Rheinau. Nach einer Besichtigung der schönen Klosterkirche reiste die rundum zufriedene und gut gelaunte Gesellschaft zurück ins heimische Fricktal.