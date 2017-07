Frau Susanne Oeschger verlässt die Schule Gränichen per Ende Schuljahr und stellt sich einer neuen Herausforderung. Sie übernimmt die Schulleitung der Bezirksschule in Aarau. Schulpflege und Schulleitung wünschen Frau Susanne Oeschger für die Zukunft alles Gute und bedanken sich für die gute Zusammenarbeit der vergangenen vier Jahre.



Frau Miriam Bruderer übernimmt die Schulleitung Primar per 1. August 2017 und ist in einem 80% Pensum angestellt.



Frau Bruderer ist qualifizierte Schulleiterin mit Zertifikat der PH Luzern und konnte sich in dieser Funktion bereits bewähren. Mit ihrer Berufserfahrung ist sie gerüstet für die kommenden Herausforderungen an unserer Schule.



Schulleitung und Schulpflege freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Miriam Bruderer und heissen sie im Team herzlich willkommen.



Schulpflege Präsidentin: Regina Heller



Schulleitung Kindergarten und Fördermassnahmen: Edy Huber



Schulleitung Oberstufe: Marietta Müller