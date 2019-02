In geselligem Rahmen und bei feinem südamerikanischem Essen, das von unserem Chormitglied Sandro Domeniconi und seinem Team gekocht wurde, fand am 26. Januar 2019 die 65. Generalversammlung des Marienchores Olten statt. Ein Gast drückte es am Ende des Abends besonders schön aus: «Jedes Jahr ist bei Euch nicht nur das Singen, sondern auch die GV eine lustige Sache. Ich nehme immer viel Inspiration von hier mit.»

Nicht nur singen, sondern auch musizieren tun viele unserer Mitglieder gerne. So wurden wir von Lea Heer, Jana Jakob, Christoph Mauerhofer, Felicitas Moser, Sandra Rupp Fischer und Silvia Straub mit bezaubernden Melodien musikalisch durch den Abend begleitet.

Besonders gefreut haben wir uns, dass wir vier neue Mitglieder in den Chor aufnehmen durften. Wir heissen Felicitas Moser, Karin Pawelzik, Elisabeth Schneeberger und Annemi Wyss herzlich willkommen!

Zuverlässige Mitglieder sind die Grundlage jedes Chores. Daher ehren wir langjährige Mitgliedschaften besonders. Dieses Jahr hatten Gabi Stefanutti und Markus Heer ihr 10jähriges Jubiläum, Odette Bolliger ist 15 Jahre dabei und Marianne Suppiger wurde mit 40 Jahren Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt. Herzlichen Dank Euch für Eure Stimmen und Eure Singfreude über all die Jahre.

Neben der Musik kümmert sich unser Vorstand um viel Organisatorisches. Nach 5 Jahren tritt Diana Summermatter aus dem Vorstand zurück. Wir danken ihr sehr für ihr Engagement als Gastro-Chefin. Sie hat in den letzten Jahren mit ihrem Team zuverlässig tolles Essen für unsere Feste gezaubert. Neu wurde Anja Wahl in den Vorstand gewählt: wir freuen uns, dass sie mit an Bord ist.

Wenn Sie Lust haben (mehr) zu singen, dann freuen wir uns Sie als Gastsängerin/Gastsänger bei einem oder mehreren Projekten dieses Jahr begrüssen zu dürfen. Auch 2019 erwartet Sie ein spannendes und gewohnt abwechslungsreiches Programm. Hier ein paar Highlights:

Werke von Jean-François Michel und Christoph Mauerhofer: An Pfingsten (9.6.19) musizieren wir zeitgenössische Musik des 1918-Komponisten Jean-François Michel und unseres Organisten Christoph Mauerhofer. Ein Bläserensemble wird uns begleiten. Proben: 18., 25.2., 18., 25.3., 1.4., 20., 27.5., 3. und 7.6.

Afro-Projekt: Im Mai und November singen wir mitreissende und emotionale afrikanische Gesänge, die von einer Trommel-Combo begleitet werden. Für alle, die temporeiche und melodiöse Musik lieben. Proben: Afro light 4., 11., 17.3.; Afro-Projekt: 29.4., 6., 13., 17., 19.5., 11., 18., 23., 24.11.

«Die Schöpfung» von Joseph Haydn: An Erntedank und am diesjährigen Verbandsfest des Kirchenmusikverbands Olten-Gösgen singen die Chöre des Pastoralraums Auszüge aus dem Oratorium «die Schöpfung». Proben: 4.5., 17., 24.6., 19., 26.8., 2., 9., 16., 18., 20., 22.9.

Messe in B von Franz Schubert: Am Weihnachtsmorgen spielen wir mit einem stattlichen Ad-hoc-Orchester und Solisten die Messe in B – wunderbare, sinfonische Chormusik. Proben: 21., 28.10., 4., 25.11., 2., 9., 16., 23., 25.12.

Wir proben jeweils montags von 20 bis 22 Uhr. Alle Termine und den Probeplan finden Sie unter www.marienchor.ch