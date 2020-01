Was Millennials wollen-7 Geschenkideen für die jüngere Generation

Das Weihnachtsfest ist vorbei und so einen richtigen Volltreffer haben Sie bei Kindern, Enkeln oder der Nichte wieder nicht gemacht? Der nächste Geburtstag eines Millennials naht und Sie haben einfach keine passende Idee? Dann wird es höchste Zeit, sich einmal anzuschauen, wie die jüngere Generation heute eigentlich wirklich tickt, was sie nutzen und lieben und was eher ungenutzt im Schrank landet.

Die jungen Leute von heute ticken… Umweltbewusst, praktisch und technikaffin!

Um es zusammenzufassen: Millennials haben mitbekommen, was in der Welt passiert und ein Umdenken in Konsum und Umwelt hat stattgefunden. Während Zigaretten und Autos nur noch bedingt cool sind, drängen Luxusgüter mit grünem Hintergrund immer mehr in den Vordergrund: Der Coffee-to-go-Becher und der Jutebeutel, die Abfall verhindern, die Smart-Watch, die dem Träger beim gesünder leben hilft, die Start-Up Kultur und die Welle des DIY und Upcyclings - all dies deutet auf einen Wechsel hin, der sich in drei Worte fassen lässt: Umweltbewusst, praktisch und technikaffin.

Hier kommen 7 Geschenkideen, die diesen Kriterien entsprechen:

1. Coffee und Water 2 Go

Ob Kaffeebecher, Thermoskanne oder langlebige Wasserflasche. Millennials entfernen sich immer mehr von der Wegwerfgesellschaft und bevorzugen personalisierte Produkte, die wiederverwendet werden können. Aber Achtung: Dies muss nicht heißen, dass Millennials keinen Wert auf schöne Dinge legen. Im Gegenteil: Der wahre Luxus heißt hier: Die richtige (perfekte und praktische) auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittene Flasche finden und für immer bei sich tragen. Finden Sie heraus, was gewünscht ist: Mit Henkel? Fürs Auto geeignet? Für Tee, Wasser oder Kaffee? aus Edelstahl oder Glas? Es gibt Flaschen und Becher in den verschiedensten Ausführungen und Farben. Fragen Sie unauffällig nach, denn die meisten Millennials haben klare Vorstellungen davon, was sie mögen (und wollen!) und was nicht.

2. Metall Strohhalme, Jutebeutel und Bambus Zahnbürsten

Zugegeben, dieser Punkt könnte in 3 Punkte unterteilt werden. All diese Gegenstände haben jedoch eines gemeinsam: Sie verhelfen dem Nutzer, die Wegwerfgesellschaft zu boykottieren. Und das steht voll und ganz im Sinne der Millennials. Wer heute cool sein will, ist umweltbewusst und lebt achtsam. Bis hin zur Zahnbürste.

3. Technische Gadgets und Wearables

Millennials lieben praktische, technische Spielzeuge. Ob Eine Smart-Watch, ein selbst auslösender Selfie-Stick, Kabellose Bluetooth Kopfhörer oder ein eBook-Reader: Technische Gadgets, die das Leben vereinfachen sind immer ein tolles Geschenk für Millennials!

4. Ein selbstgestaltetes Fotoalbum

So technisch affin die Millennials auch sind, sie lieben ebenfalls Geschenke mit Herz. Ein besonders schönes ist da ein Fotoalbum oder ein selbst gestaltetes Fotobuch. In Zeiten von Smartphones und Clouds werden nämlich meist sehr viele Fotos geschossen, die wenigsten davon werden jedoch ausgedruckt oder aufgehängt. Zwar existieren die Bilder oft jahrelang in Social Media und auf den Speicherkarten alter Handys, ein Buch aufzuschlagen und in Erinnerungen zu schwelgen ist jedoch ein Genuss, den auch Millennials zu schätzen wissen. Fotoalben können heute sogar von jedem professionell online hergestellt werden, ganz ohne Klebeecken und Tippex!

5. Ein Diary oder ein personalisierter Terminkalender

Millennials leben gern bewusst und sind sich in der schnelllebigen Zeit sehr darüber im Klaren, wie wichtig ein gutes Zeitmanagement heute ist! Dinge wie Tagebuch führen, Morgenrituale oder abends den Kalender füllen gehören zum Alltag der meisten Millennials einfach mit dazu. Umso schöner ist dies natürlich mit einem schönen, personalisierten Buch, welches gut in der Hand liegt und schön anzuschauen ist.

6. Erlebnisgutscheine

Millennials stellen Erlebnisse über Gegenstände. Ob eine Reise, Fallschirmspringen, Paintball oder ein Krimi-Dinner - ein Gutschein für ein Erlebnis kann einfach online erworben werden und ist auf jeden Fall immer etwas besonderes. Aber achtung: Vorher schlau machen, wo die Interessen des Beschenkten tatsächlich liegen.

7. Tee, Duftkerzen und ein Schaumbad

Wer weniger abenteuerlustig ist, der kann stattdessen mit Entspannung beschenkt werden. Denn trotz der Achtsamkeit bekommen viele Millennials den Zeitdruck und den Stress der immer schneller werdenden Welt deutlich zu spüren. Da steigt natürlich das Bedürfnis nach Sauna, Spa, Massagen oder einfach dem idyllischen Bad mit Kerzenlicht und schöner Musik.

Der nächste Geburtstag kann kommen

Ob Kerzenschein, Escape-Room, Smartwatch, Terminplaner oder Gegenstände, die die Umwelt schonen - mit diesen Geschenkideen für Millennials kann der nächste Geburtstag kommen. Eines sollten Sie dabei jedoch niemals vergessen: Die schönsten Geschenke sind noch immer die ganz persönlichen, die einfach von Herzen kommen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Schenken!