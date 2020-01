Was macht die Pfarrerin im Talar auf dem Markt?

Was um Himmels Willen macht die Stadtpfarrerin im Talar auf dem Wochenmarkt? Dies mögen sich am Samstag so einige der Badener Marktbesucherinnen und -besucher gefragt haben. Christina Huppenbauer verteilte gemeinsam mit der Präsidentin der reformierten Kirchenpflege Baden, Ana G. Voellmin, Umfragebögen an die Passanten. Damit machten sie die Badener aufmerksam auf die Umfrage zur Gemeindeentwicklung, welche derzeit in der reformierten Kirche Baden läuft. Was wünschen sich die Menschen von der heutigen Kirche? Welche Angebote schätzen sie besondern, und was vermissen sie? Pfarrerin und Präsidentin freuen sich, wenn auch Sie sich über das Projekt Gemeindeentwicklung informieren und an der Umfrage teilnehmen: www.ref-baden.ch