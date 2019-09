Vom 23. - 26. Sept. 2019 wurde mit dem Car der Gerberreisen Matzendorf die alljährliche Wallfahrt nach Altötting, dem grössten Deutschen Wallfahrtort, durchgeführt. Es haben 40 Pilger daran teilgenommen. Die geistige Begleitung der Gruppe hatte Pater Paul Rotzetter , Kapuzinerkloster Olten, inne. Er zelebrierte während dieser Tage eindrückliche Gottesdienste und gab uns sehr tiefe und bleibende Worte mit für unser tägliches Leben. Der Grund für die weltweite Bekanntheit Altöttings als Marienwallfahrtsort liegt in einer Begebenheit aus dem 15. Jahrhundert. Im Jahr 1489 ist ein dreijähriger Knabe in den Mörnbach gefallen, er wurde von der Strömung mitgerissen und ertrank. Die verzweifelte Mutter brachte das leblose Kind nach seiner Bergung in die der Muttergottes geweihte Kapelle und legte es auf den Altar. Dort begann sie mit anderen Gläubigen für die Rettung ihres Kindes zu beten. Nach kurzer Zeit kehrte das Leben in den Körper des toten Knaben zurück. Die Legende gesagt, dass der gerettete Knabe später zum Priester geweiht wurde. Am 2. Tag fand ein Ausflug nach Passau statt wo die drei Flüsse Donau, Inn und Ilz zusammenfliessen. Über Altstadt thront der Stephansdom, der bekannt ist für seine grösste Orgel der Welt. In Altötting selber hat der hl. Bruder Konrad von Parzham als Pförtner im Kapuzinerkloster gelebt auf dessen Fürbitte Gott schon viele Wunder gewirkt hat. In Alötting konnte man auch andere Sehenswürdigkeiten besuchen wie das Panorama mit der Kreuzigung Christi, die Schatzkammer, die Diorama-Schau, das Heimatmuseum und vieles mehr. Im örtlichen Hotel "12 Apostel" wurde die Gruppe mit Speis und Trank reichlich verwöhnt. Es war eine eindrückliche und besinnliche Wallfahrt mit vielen speziellen Erlebnissen und wir erlebten untereinander eine geschwisterliche Atmosphäre. Ein herzlichen Dank gilt speziell unserem Organisator René Allemann, der wieder alles so wunderbar durchgeführt hat und ein offenes Ohr für alle hatte.

Auch im nächsten Jahr wir die Wallfahrt vom 21. - 24. Sept. 2020 wieder stattfinden. Wer Interesse hat, melde sich telefonisch beim Reiseleiter René Allemann, Höhenweg 490, 4716 Welschenrohr unter Telefon 032 639 12 23 oder 079 406 01 94 oder allemann.rene@ggs.ch es sind auch Nichtmitglieder herzlich willkommen.

Gertrud von Däniken