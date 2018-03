Es ist soweit, am 21.3.2018 um 19.00 - 21.00 Uhr findet in der Stadtbibliothek Rheinfelden, Marktgasse 10, der Waldameisenvortrag statt. Er soll aufzeigen wie wertvoll die Waldameisen sind und was der Waldameisenschutz in unserer Region: Kaiseraugst - Rheinfelden - Möhlin - Wallbach - Olsberg - Magden bedeutet. Vortrag / Fragen - kleiner Apéro. Ein Besuch würde mich freuen, Urs Jost, Rheinfelden.