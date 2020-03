Als begeisterter Wanderer durchquere ich häufig die Wälder von Hunzenschwil und bewundere die Natur. Das Gebiet um Hunzenschwil ist ein tolles Erholungsgebiet mit vielen Tieren, einer grossen Pflanzenvielfalt, kleineren Weiher und schönen Aussichtspunkten. Als Wanderer benütze ich häufig die offiziellen Wanderwege. Die gelben, sauberen und gepflegten Schilder haben mir schon oftmals den richtigen Weg gezeigt. Sie werden von freiwilligen Helfern mit viel Herzblut gereinigt und Instand gehalten.

In Hunzenschwil sind mir die Schilder der Wald Wander Wege Hunzenschwil (WWWH) aufgefallen. Diese Schilder sind in die Jahre gekommen und verlottern langsam. Die Holzpfosten vermodern, Aufhängungen sind in die Jahre gekommen und die Schilder sind schmutzig. Ich würde mir wünschen, dass die Betreiber der WWWH die Schilder wieder in einen Zustand bringen, dass man beim Wandern wieder Freude hat den Bienen- oder Entenweg zu gehen.

Dies gilt auch für die zerfetzten Fahnen vor dem Gemeindehaus. Ich würde mir wünschen, wenn man auch diese ersetzen würde.

Reto Sterki