Es sind fleissige und kreative Hände, die im ‚Werken, Spielen, Geschichten – Atelier’ dafür sorgen, dass bedürftige Kinder und Erwachsene warme Socken, Mützen, Jacken und Pullover erhalten, um sich gegen die Kälte im Winter zu schützen.

Um das zu ermöglichen, treffen sich Frauen jeden Mittwoch im Infocenter City West. Sie stricken, häkeln, nähen und mit jedem Atelier-Nachmittag vergrössert sich die Kollektion an farbenfrohen Werkstücken. Die Freude am gemeinsamen Handarbeiten, begleitet von vielfältigen Gesprächen über das Quartier und die Stadt Solothurn, über persönliche Erlebnisse und Erfahrungen ist ihnen gut anzuspüren.

Ende November verschenkten die Strickerinnen nun eine grosse Anzahl Woll-Kreationen zum dritten mal. Über den Verein ‚Solothurn Hilft’ und das Seraphische Liebeswerk Solothurn konnten sie so Bedürftige und Notleidende mit warmen Socken, Mützen, Jacken und Pullovern beglücken.



Das ‚Werken, Spielen, Geschichten – Atelier’ ist ein Angebot der Quartierarbeit Solothurn West. Es findet jeden Mittwochnachmittag (ausser während der Schulferien) von 14 – 17 Uhr im Infocenter City West an der Brunngrabenstrasse 2 in Solothurn statt.

Freiwillig engagierte Leiterinnen bieten fachkundige Unterstützung im Stricken, Häkeln und Nähen. Der Besuch ist kostenlos und braucht keine Anmeldung. Auch neue Gäste sind jederzeit herzlich willkommen!

Regula Aepli

Quartierarbeit Solothurn West

Weitere Auskünfte:

quartierarbeit@altesspital.ch / www.altesspital.ch