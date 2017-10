Nach dem interessanten ökumenischen Abend mit der Kappeler-Milchsuppe vom Juni findet am 6. November 2017 um 19.30 Uhr im Rampartsaal in Frick ein weiterer ökumenischer Anlass im Rahmen des 300 Jahr Jubiläums der Röm.-Kath. Kirche Frick statt. Prof. Dr. Wolfgang Müller aus Luzern geht an diesem Abend der Frage nach, was wir Christen seit der Reformation voneinander gelernt haben.



Als Leiter des Ökumenischen Institutes ist Prof. Müller ein profunder Kenner der Materie. Er wird in seinem Vortrag das weite Spektrum der zahlreichen christlichen Kirchen erschliessen und die Frage nach den Gründen für die Spaltungen erörtern. Aufschlussreich werden seine Ausführungen auch sein, wenn er darlegt, was die beiden Kirchen seit der Reformation voneinander gelernt haben und was sie für die Zukunft des Christentums gemeinsam an die Hand nehmen können.

Mit diesem Abend möchten die Röm.-Kath. Kirche und die Refomierte Kirche in Frick das Interesse an einer gelebten Ökumene vertiefen und mit interessierten Menschen diskutieren. Selbstverständlich besteht Gelegenheit für Fragen und zum Austausch und der Abend endet mit einem kleinen Apéro.