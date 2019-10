Vorfreude der St. Nikolausgesellschaft auf die 20 Jahr-Jubiläums-Saison

„Lebendige Tradition seit 20 Jahren!“ mit diesen Worten eröffnete der Gründer und Präsident der St. Nikolausgesellschaft Wangen b.O. (SNGW), Markus von Arx, im Bärenzunfthüsli die 19. Nikolausversammlung. Nach dem traditionellen Glockenläuten, sowie dem Nikolausgedicht, führte der Präsi speditiv durch die GV. Der Jahresbericht, kurzweilig und reich bebildert vom Präsi verfasst, wurde vorgängig den Mitgliedern zugesandt. Daher konnte der geschäftliche Teil schnell behandelt werden. Die Vereinskasse wird exzellent durch Kassier Toni Dürig geführt. Trotz allem, der Nikolaus und seine Helfer brauchen Deine Unterstützung! Melde Dich direkt beim Präsi, Tel. 079 814 52 05. Wir freuen uns, mit Dir in die 20-Jahr-Jubiläums-Saison zu starten. Diese beginnt mit der 4. Samichlaus-Synode in der Propstei Wislikofen. Wir, die SNGW-Vereinsfamilie, laden die Bevölkerung von Wangen am 5.12. zum 20.-ten feierlichen St. Nikolaus-Einzug herzlich ein. Dabei begrüssen wir St. Nikolaus und Helfer ab 18 Uhr beim Wegkreuz Aspweg – Gheidstrasse. Begleitet wird der Tross durch farbig beleuchtete Iffelen, sowie durch die Klänge der Trycheln der St. Nikolaus-Gruppe Olten und der Wohngruppe Arkadis Olten. Beim Bärenzunfthüsli hört sich Nikolaus die Chlauseversli der Kinder an, derweil die Helfer heisse Grillwurst, Brot, Chlausetee und Glühwein offerieren. Die traditionelle Kollekte ist seit 16 Jahren für die Kinderspitex Nordwestschweiz bestimmt. Die SNGW wird am Ende der Saison den Beitrag grosszügig aufrunden. Nach dem Einzug besuchen St. Nikolaus und seine Helfer mit Freude Familien, Schulen und Seniorenzentren, sowie diverse Institutionen. Anmeldungen für die Besuche nehmen wir gerne unter: www.nikolauswangen.ch entgegen. Wir freuen uns auf die vielen Begegnungen mit Kindern und Erwachsenen.