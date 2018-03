Bei recht kühlen Temperaturen trafen sich 33 Wanderfreunde zur letzten Winterwanderung der Pro Senectute Olten von Köllliken ins Roggenhuser Täli. Nach Ankunft vermittelte uns die Wanderleiterin Annekäthi Hänsli einige interessante Details zur Route, welche grösstenteils über den Planetenweg führen sollte. Die gute Lage an der Ost-West-Achse der Autobahn A1 macht Kölliken heute vor allem interessant für Handel, Gewerbe und Industrie. Einen hohen Bekanntheitsgrad erreichte das Dorf aber vor allem wegen der Sondermülldeponie, welche 1978 in einer ehemaligen Tongrube eröffnet wurde. Die Deponie wurde 1985 wieder geschlossen und seit 2006 wird sie saniert. Gleich zu Beginn der Wanderung durchs Dorf kamen wir an einem der drei noch bestehenden Strohdachhäuser vorbei, ein imposanter Anblick. Bald danach erreichten wir den Wald und es ging nun auf dem Forstweg stetig bergauf, allerdings nicht allzu steil. Auch in diesem Wald hatte der Sturm „Burglind“ seine Spuren hinterlassen und der Wald wurde arg in Mitleidenschaft gezogen. Obwohl sicher schon viel weggeräumt wurde, liegen überall noch Bäume und Äste herum. Auf dem breiten Wanderweg und bei angemessenem Tempo blieb genügend Zeit für Geplauder, wobei natürlich auch die Trinkpausen nicht fehlen durften. Leider ist die Vegetation in diesem Jahr noch etwas im Verzug, sodass wir noch gar keine Blumen bestaunen konnten. Trotzdem genossen wir das Wandern in diesem imposanten Wald zwischen Unterentfelden und Schönenwerd in vollen Zügen. Schon bald näherten wir uns dem Roggenhuser Täli mit seinem bekannten Wildpark, einem wichtigen Naherholungsgebiet von Aarau und Umgebung. Der Tierpark beherbergt vor allem einheimische Tiere: Verschiedene Hirsche, Steinböcke, Wildschweine und diverse andere Kleintiere. Unser Ziel war das heimelige Restaurant, wo feine Linzertorte auf uns wartete. Draussen fielen nun vereinzelte Schneeflocken. Der Frühling lässt in diesem Jahr auf sich warten. Nichtdestotrotz beginnen bei der Pro Senectute Olten nach Ostern die wöchentlichen Wanderungen und wir hoffen natürlich auf etwas wärmere Wandertage. (mva)