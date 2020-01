Vision Vorwärtsstrategie bei einem Nein der Steuerreform

Mit einem NEIN zur kantonalen Steuervorlage hätte der Kanton Solothurn im Herzen der Schweiz eine einmalige Chance mit den Steuergeldern in eine Vorwärtsstrategie und in eine Vision mit Leuchtturmprojekten in Umwelt (Klimaschutz) und Infrastruktur, Natur und Tourismus, sowie Wirtschaftsförderung und Start_Ups in eine neue Zukunft zu investieren.

Mit 60 Mio CHF Steuersubstrat Jahr für Jahr, kann der Kanton das Heft selber in die Hand nehmen und mit Vorbildcharakter den Steuerwettbewerb unter den Kantonen stoppen.

Also am 9.Februar Nein und nochmals Nein.

Markus von Felten

4710 Balsthal