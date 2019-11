Vier von zehn Schweizern möchten im Pensionsalter weiterarbeiten ( sicher nicht in Frenkendorf)

Eine Umfrage zeigt: Vier von zehn Schweizern möchten im Pensionsalter weiterarbeiten.

Die Schweizerinnen und Schweizer arbeiten in der grossen Mehrheit gern. Diese Tatsache wird seit Jahren durch Erhebungen belegt. Für viele ist der Übergang in die Rente eine schwere Zäsur. Eine neue, repräsentative Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte zeigt nun, dass vier von zehn Erwerbspersonen auch über das Pensionsalter hinaus gerne berufstätig bleiben würden. Befragt wurden 1000 Personen im Alter zwischen 50 und 64 Jahren. 35 Prozent von ihnen wünschen sich eine Fortsetzung des Arbeitslebens in einem Teilzeitmodell. 5 Prozent möchten sogar vollzeitlich weitermachen.