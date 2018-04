Ende März fand die 74. Generalversammlung des Vereins Volkshochschule Region Grenchen statt. Präsident Res Bur durfte nebst dem Vorstand und einigen Mitgliedern auch Delegierte der umliegenden Gemeinden und zwei Ehrengäste begrüssen.

Aus dem Jahresbericht 2017 war zu vernehmen, dass 223 Kurse mit total 2040 Lektionen durchgeführt und von 1351 Personen besucht wurden. Spitzenreiter bleibt der Bereich Bewegung, gefolgt von den Sprach- und Computerkursen. Mehr als 40 Kursleiterinnen und Kursleiter führten kompetent durch das vielfältige Angebot.

Finanziell steht die VHS auf stabilen Beinen. Einen äusserst wertvollen Beitrag leisten dabei die Einwohnergemeinden mit dem Bildungsfranken und Firmen, die im Programmheft inserieren. Alle übrigen Mittel werden durch Kursgeldeinnahmen generiert.

Mit vielen Kursleitenden wird eine erfreulich lange und erfolgreiche Zusammenarbeit gepflegt. So durfte Res Bur zwei Mitarbeitenden für mehr als 20 Jahre Lehrtätigkeit danken: Rosy Arnold leitete mit grossem Einsatz und viel persönlichem Engagement verschiedene Bewegungskurse und unterstützte Frauen und Männer auf dem Weg zu einem verbesserten Körpergefühl. Rosy Arnold verlässt die VHS, um sich an einem neuen Wohnort neuen Aufgaben zu widmen. Mit grossem Applaus wird sie verabschiedet. Mit Paul Münger durfte der Präsident einen Informatik-Referenten ehren, den er als «Urgestein» im Computerwesen bezeichnete. In den 90-er Jahren boomten die Kurse und einige hundert Teilnehmende profitierten vom umfassenden Wissen von Paul Münger und lernten bei ihm die Grundlagen der Textverarbeitung, Tabellenkalkulationen und der digitalen Bildbearbeitung. Paul Münger engagiert sich weiterhin als Kursleiter an der VHS Region Grenchen.

Im neuen Geschäftsjahr darf die VHS Region Grenchen auf 75 Jahre aktive Tätigkeit in der Erwachsenenbildung zurückblicken. Ein Jubiläum, das nicht selbstverständlich ist und nur dank den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die «lebenslanges Lernen» aktiv pflegen, gefeiert werden kann. Im zweiten Semesterprogramm werden einige Jubiläumsangebote zu finden sein.