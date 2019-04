Frau Oberholzer begrüsste am vergangenen Samstag, in ihrer Funktion als Präsidentin der Regionalen Ludothek Klingnau, circa dreissig Mitarbeiterinnen aus anderen Ludotheken. Diese reisten aus den Kantonen Aargau und Solothurn an und wurden im Rittersaal zur alljährlichen Regionaltagung willkommen geheissen. Darüber hinaus gab sich Stadtamman Peter Bühlmann die Ehre, um seine Gemeinde kurz vorzustellen. Weiterhin lobte er die gute Arbeit, die alle Ludothekarinnen leisten, und nannte die Ludothek im unteren Aaretal als attraktive Aufwertung für das Wohnen dort.

Die letzten sieben Jahre der regionalen Ludothek Klingnau liess Monika Schleuniger nochmals Revuepassieren. In Ihrer unterhaltsamen Power Point Präsentation erzählte Sie über die Gründung im Jahr 2003, vom mühevollen Aufbau in einer ehemaligen Bäckerei. Auch der schlimme Brand im Jahr 2009 und der damit verbundene Umzug (dank diesen Helfern) der Ludothek ins Schloss, liess Monika Schleuniger nicht unerwähnt. Präsidentin und Regionalvertreterin, diese zwei Ämter hat Doris Oberholzer nun seit zwei Jahren inne für die Kantone Aargau und Solothurn inne. In ihrer Funktion als Regionalvertreterin ist Doris Oberholzer dafür zuständig, Informationen, die sie aus dem Zentralvorstand des VSL erhält, aufzubereiten und an die einzelnen Ludotheken weiterzuleiten. Dadurch sollen sich die Ludotheken besser vernetzen und Synergien genutzt werden. Eine der grössten Neuerungen, die Doris Oberholzer während ihres Vortrages bekannt gab, war, dass in naher Zukunft eine neue Generation der e-Spiele auf den Markt kommen wird. Diese wird direkt vom Internet auf den heimischen PC geladen werden können und könnte das Ausleihverhalten der Kunden massgeblich beeinflussen.

Als Regionalvertreterin stellt Doris Oberholzer ein wichtiges Bindeglied zu den Ludotheken und dem Verband dar. Die Regionalvertreterinnen gelten hier als Anlaufstelle für Fragen, Anregungen oder Kritik. Die Tagung wurde durch Käthi Kiefer geschlossen, die einen Vortrag über das neue Abrechnungsmodell der Ludotheken hielt.

Nach dem offiziellen Ende der Tagung wurde den Besucherinnen die Gelegenheit geboten sich im 1. und 2. Stock des Schlosses umzusehen. Dies wurde auch gerne genutzt und die Besucher gewannen ein paar nette Einblicke. Die Firma Merlin bot im Rittersaal und im Schlosshof Gesellschaftsspiele und Outdoor Spiele zum Kaufen oder Vorbestellen an. Unterdessen bereitete die Klingnauer Abordnung einen köstlichen Snack im Rittersaal vor. Mit weiteren kulinarischen Höhepunkten aus der Region wurden die Besucher im Schlosshof und im Rittersaal versorgt, bevor sie sich im Laufe des Nachmittags mit einem Geschenk von den Firmen Häfeli-Brügger AG und Andreas Häfeli AG auf den Heimweg machten.