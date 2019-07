Am vergangenen Samstagabend war in Balsthal der Gottesdienst der Reformierten im Zeichen vom 30-jährigen Jubiläum der Jungschar Balsthal-Thal und von der Verabschiedung der langjährigen Katechetinnen Erika Eggenberger und Franziska Gäggeler.

Mit Gesang, Musik und Theater wurde der Schulschlussgottesdienst begangen. Die Kinder der Katechetinnenklassen boten ein grossartiges Theaterstück über den barmherzigen Samariter. Anschaulich zeigten sie den zahlreichen Gottesdienstbesuchern, wer eigentlich unser Nächster ist.

Erika Eggenberger war 15 Jahre lang Katechetin in der Kirchgemeinde Thal. Sie zeigte ihr Flair für Musik, Bewegung und war überall einsetzbar. Dank ihr waren auch die alljährlich stattfindenden Kindertage jedes Mal ein riesiger Erfolg.

Sie ist ein Urgestein der Kirchgemeinde: Seit über 40 Jahren engagiert sie sich für die Kirche, sei es in der Jungschar, als Leiterin der jungen Kirche oder in unzähligen Mitwirkungen an diversen Gottesdiensten. Mit soviel Herzblut die Arbeiten zu verrichten, wie Erika Eggenberger dies jederzeit tat, ist nicht selbstverständlich.

Ein DANKE an dieser Stelle an Erika!

Franziska Gäggeler war 21 Jahre lang Katechetin in der Kirchgemeinde Thal. Sie zeigte rasch ihr Talent für Organisation und vernetztem Denken. Dies erlebten die Kinder und auch die Besucher in unzähligen Schulstunden und Gottesdiensten. Sie zeigt ihre Begabung seit zwei Jahren auch als Kirchgemeinderätin und hilft somit mit, die Kirchgemeinde in die richtigen Gefilde zu steuern.

Ein DANKE an dieser Stelle an Franziska!

Nach dem Gottesdienst war die gesamte Gemeinde zu Brot und Grilladen im Kirchgemeindehaus eingeladen, an welchem viel gelacht, ausgetauscht, geschwitzt und gedankt wurde. Die Jungschar luden die Besucher noch auf eine Geisterbahn ein, welche rege benutzt wurde – die Jungen gaben alles – chapeau!

Mit Einbruch der Dunkelheit endete auch der diesjährige Schulschlussgottesdienst und auch die letzten Besucher gingen nach Hause.