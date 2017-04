Velo-Club “Glückauf” Kaisten: Clubmeisterschaft 2017

(SK) Am vergangenen Sonntagmorgen führte der Velo-Club Kaisten bei idealen Bedingungen das vereinsinterne Mountainbikerennen im Hardwald durch. Dieses Jahr wurde von den Verantwortlichen eine neue Streckenführung mit vielen Richtungswechseln und technisch schwierigen Passagen gewählt, die den Bikern alles abforderte. Vom Start an wurde sehr animiert gefahren. Marcel Herzog konnte sich in der ersten Runde leicht von der Konkurrenz absetzen. Lange dicht auf den Fersen blieb ihm René Emmenegger. Herzog baute die Führung kontinuierlich aus und fuhr als erster über die Ziellinie. Zweiter wurde René Emmenegger vor Adrian Näf, der somit Sieger bei den Senioren wurde. Bei den Jungradlern gewann Tim Brutschi bei den Schülern U15/U13 und Jan Kneubühl bei den Schülern U11/Piccolo.

Die ebenfalls beim VC Kaisten fahrende Jungradlerin Noëlle Rüetschi nahm am gleichen Wochenende am Swissbikecup in Sölden teil. Sie belegte in ihrer Kategorie von insgesamt 40 Fahrerinnen den guten 7. Platz und war damit drittbeste Schweizerin. Der VC Kaisten wünscht der ambitionierten Nachwuchsfahrerin weiterhin viel Erfolg und Freude bei den nächsten Rennen.