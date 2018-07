Das fing ja süss an! Unsere 28 Teilnehmenden der Seniorenferien freuten sich, im Chocolarium in Flawil einfach überall probieren zu dürfen. Die Ankunft im Hotel Schweizerhof in Alt St. Johann mit Apéro im Kastaniengarten, ein Highlight.

Petrus war uns die ganze Woche gut gesinnt. Das Programm bot für jeden etwas Besonderes, wie der Besuch im Ackerhus Museum in Ebnat Kappel mit kleinem Orgelkonzert auf historischen Toggenburger Orgeln; die Fahrt auf die Schwägalp mit einem gemütlichen Alpenrundgang; die Kutschenfahrt zum Schwendisee mit Kaffee und dem obligaten Schlorzifladen. Der Tagesausflug nach St.Gallen beglückte uns alle, sahen wir doch viele Jungtiere im Tierpark Peter und Paul. Die Führung in der Kathedrale durch den Generalvikar Guido Scherrer faszinierte uns sehr. Im Toggenburg darf das Begehen des Klangweges nie fehlen. Auf dem Iltios entschieden sich viele Teilnehmende, gleich hoch zu fahren auf den Chäserugg, um die einmalige Aussicht, die Bergblumen und vor allem das Restaurant, erbaut von Herzog und de Meuron zu bestaunen. Auch die Führung in der Barockkirche Neu St. Johann begeisterte, entdeckten wir doch darin den Zusammenhang zwischen Alt- und Neu St. Johann.

Zum letzten Mal genossen wir die Gastfreundschaft , die liebevolle Atmosphäre, das einfach unschlagbar feine Essen im Hotel Schweizerhof, der auf den Herbst 2018 verkauft ist.

Die Seniorinnen, typisch Frau, «stürmten» die Boutique Thurbögli in Unterwasser und das Sportgeschäft Suter in Alt St. Johann, kamen strahlend mit vollen Taschen und halbleeren Geldbeutels heraus! Die Ferienzeit lockt für Vieles.

Die besinnlichen Morgenmeditationen beschlossen wir am Sonntag mit einer ökumenischen Feier in der Kapelle der Propstei Alt St. Johann. Das Gemeinschaftserlebnis hat uns alle erfüllt und uns gestärkt für die kommende Zeit. Ein grosser Dank an alle Seniorinnen und Senioren - wir freuen uns auf die Ferien 2019 in Flims.

Sr. Elisabeth Müggler