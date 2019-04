Am kommenden Wochenende vom 12./13. April findet ein in Oberbuchsiten nicht mehr wegzudenkender kultureller Anlass statt. So kommen Gesangs- und Theaterfreunde einmal mehr in den Genuss bester Unterhaltung. Dann nämlich lädt der heimische Männerchor zusammen mit seiner Theatergruppe zum beliebten alljährlichen Konzert und Theater ein.

Seit mehreren Monaten tönt es aus dem Buchster Übungslokal aus 20 vollen Kehlen. Mal noch etwas schräg, dann aber auch wieder beinahe perfekt auf den Ton genau. Die Männerchörler studieren zahlreiche Lieder ein und lassen sich von ihrer Dirigentin, Susanne Tadge Schelhorn teils auch in technisch neues Gesangs-Übungsgelände entführen – die Digitalisierung hat auch hier Einzug gehalten. Dem einen fällt dies zu Beginn schwer, der andere kennt sich bestens damit aus. Mit Songs von Udo Jürgens und Schweizer Mundartstars wie Polo Hofer, Span und George schwören die Buchster dieses Jahr dem englischsprachigen Liedergut voll und ganz ab. Zudem sind die Stücke mehr als bekannt und Mitsingen oder -summen ist sowieso erwünscht. Und dass die altermässig buntgemischte Chor-Schar Spass hat an der Liederauswahl, ist spürbar von Anfang an. Dass dem so ist, hat mit Susanne Tadge zu tun. Sie hat ihre Mannen im Griff, trimmt sie auf ein höheres Singniveau, als es sich die Betroffenen selbst zutrauen, strahlt Ruhe aus und zeigt immer wieder grosse Nervenstärke. Dies sind die Zutaten, die es braucht, um Männerchorgesang als wunderbare Freizeitbeschäftigung mit der wichtigen, weil wohltuenden Kameradschaft zu einem grossen Guten zu vermischen. Das Publikum kann sich also auf ein tolles Gesangsprogramm freuen!

Im zweiten Teil des Unterhaltungsabends geht dann der Vorhang auf für das Lustspiel «Di nöi Wohnig» in drei Akten von Annelies Lischer. Beim Einzug eines jungen Paares in die neue grosse und erst noch sehr günstige Wohnung an bester Lage mischen sich das hilfsbereite Kollegenpaar, die überaus gegensätzlichen Nachbarinnen, die Mutter bzw. Schwiegermutter, ein pensionierter Handwerker sowie der Hauswart ins Geschehen ein. Nach den üblichen Turbulenzen sind dann schlussendlich alle «Störenfriede» wieder weg und das Happy End kann kommen. Die Dorftheatergruppe ist seit einigen Monaten unter der bewährten Regie von Anita Lüscher am Üben. Wenn Proben manchmal auch harzig verlaufen und die Nerven mal etwas blank liegen, so zeugt das Miteinander in der Gruppe von einem grossen Zugehörigkeitsgefühl und dies zeigt sich eben dann, wenn die Proben wieder süffiger vonstattengehen. Die Probenphase wurde in den letzten Wochen wie gewohnt intensiviert und so sollte einem unterhaltsamen Theaterstück, welches in der heutigen Zeit spielt, nichts mehr im Wege stehen.

Der (erstmals elektronische) Vorverkauf läuft noch bis Freitagmittag, 12. April unter www.eventfrog.ch. Wer sich kurzfristig für einen Ticketkauf entschliesst, kann dies insbesondere für den Freitagabend tun. Für den Samstagabend sind noch einige wenige Tickets erhältlich und beide Male hält die Abendkasse Plätze zum spontanen Direktkauf bereit. Wie immer freuen sich der Männerchor und die Theatergruppe auf alle, die sich diese gemütlichen Stunden in der Mehrzweckhalle Steinmatt nicht entgehen lassen wollen. Infos zum Männerchor wie auch zur Theatergruppe siehe unter www.maennerchor-oberbuchsiten.ch.